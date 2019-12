Gabriele Andriulli in sedia a rotelle, Gerry Scotti in lacrime/ “Una lezione di vita”

Belen Rodriguez e Gerry Scotti piangono durante la finale di Tu Si Que Vales. A commuoverli l’esibizione e la storia di Gabriele Andriulli, uno dei concorrenti finalisti che come sappiamo è costretto a stare in sedia a rotelle in seguito ad un brutto incidente. L’esibizione è molto coinvolgente, Gabriele mostra grandi capacità ma anche e soprattutto una tenacia invidiabile. La sua performance mette a dura prova i giurati di Tu Si Que Vales 2019, in particolar modo Gerry Scotti che non trattiene le lacrime. Anche la bellissima Belen Rodriguez sembra molto toccata e scoppia a piangere. Maria De Filippi prova a smorzare la commozione confrontando scherzosamente il fisico di Zerbi con quello di Gabriele, che ovviamente è allenatissimo. Teo Mammucari è colpito dall’atmosfera che si è venuta a creare in studio e decide di fare un ringraziamento personale a Gabriele Andriulli: “Hai dato a tutti quanti noi una grande lezione di vita”. Bel momento a Tu Si Que Vales 2019, coi concorrenti finalisti che stanno regalando grandi emozioni al pubblico a casa.

