Gabriele Casadei è pronto a prendersi la scena alle Olimpiadi di Parigi 2024: a breve avrà luogo la finale canoa C2 500 metri, occasione ghiotta per ambire ad una luminosa medaglia e impreziosire una carriera già ricca di bagliori. Ma al di là dei meriti sportivi, cosa sappiamo della vita privata e di una possibile fidanzata dello sportivo?

Lucrezia Magistris, chi è il fidanzato Oscar Reyes Martinez?/ Da Cuba all’Italia per amore (e per lo sport)

Il mondo del gossip come di consueto indaga anche sugli sportivi, ancor di più con gli azzurri che primeggiano alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ovviamente non sfugge anche Gabriele Casadei. Il giovane appare molto discreto e in rete non sembrano essere reperibili informazioni riguardanti la sua vita privata e sentimentale. C’è una fidanzata nel cuore dello sportivo? Un paio di indizi potrebbero condurci verso una risposta affermativa e trapelano direttamente dal suo profilo instagram.

Diretta Francia Germania/ Streaming video Rai: semifinale show! (basket Olimpiadi Parigi 2024, 8 agosto)

Gabriele Casadei e la fidanzata Madalina stanno ancora insieme?

Il profilo Instagram di Gabriele Casadei pullula di scatti che raccontano la sua passione per lo sport: gli allenamenti, i successi, ma scavando in profondità emergono due foto relative alla possibile fidanzata. La giovane si chiama Madalina e una foto del 2020 è intenta a scambiarsi un tenero bacio con il campione di canoa. Un anno dopo, altro romantico scatto: mano nella mano, teneramente innamorati. Colpisce inoltre la tenera didascalia del primo scatto: “Ti lascio un bacio freddo ed un pacco di vestiti, mettili quando fa freddo, pensami e dimmi che a volte ti piace non trovare equilibrio né pace”. Gabriele Casadei prende dunque il prestito il testo di una canzone per rivolgere parole al miele alla sua fidanzata Madalina. Il dubbio sul prosieguo della liaison però non sbiadisce: l’ultima foto insieme è del 2021 e non siamo in grado di affermare con certezza che i due siano ancora fidanzati.