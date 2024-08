DIRETTA CASADEI/TACCHINI FINALE CANOA C2 500 METRI STREAMING: PER LA STORIA (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 8 AGOSTO)

Un appuntamento con la storia, 64 anni dopo il precedente nel settore della canoa canadese, che in Italia ha molta meno tradizione del kayak: la diretta Casadei/Tacchini nella finale canoa C2 500 metri sarà quindi in ogni caso una festa alle ore 13.20 di oggi, giovedì 8 agosto, nel bacino del Nautical St – Flat water, sede di gara alle Olimpiadi Parigi 2024. Bisogna quindi fare i complimenti a Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, anche se naturalmente adesso sogniamo che si possa fare anche meglio…

Non sarà affatto facile, perché ci sono tanti tempi migliori di quelli del nostro equipaggio, che paga soprattutto una certa lentezza in partenza mentre poi sa andare in notevole progressione. Sarebbe dunque fondamentale per Casadei/Tacchini riuscire ad azzeccare una partenza migliore del solito per poi provare a scrivere una storia che sarebbe ancora più clamorosa se coronata da un podio olimpico nella diretta Casadei/Tacchini nella finale canoa C2 500 metri.

CASADEI/TACCHINI FINALE CANOA C2 500 METRI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Casadei/Tacchini nella finale canoa C2 500 metri avrà certamente spazio in chiaro, bisognerà però stabilire su quale canale tra Rai Due e Rai Sport, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video: sito e app di Rai Play sono gratis per tutti, mentre gli abbonati avranno la copertura totale di tutti i Giochi sulla piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY CASADEI/TACCHINI OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA CASADEI/TACCHINI FINALE CANOA C2 500 METRI: COSA ATTENDERCI?

Abbiamo già tratteggiato quello che potremmo attenderci dai due azzurri nella diretta Casadei/Tacchini nella finale canoa C2 500 metri alle Olimpiadi Parigi 2024. I tempi più veloci sono arrivati tutti dall’altra semifinale, chissà quanto per merito e quanto magari per qualche differenza nel campo di gara, in ogni caso in copertina potrebbero esserci i russi Petrov/Korovashkov (in gara naturalmente a titolo individuale), ma anche Ungheria, Brasile e Spagna hanno ottenuto tempi molto interessanti.

La nostra semifinale invece è stata vinta dalla Cina, poi la Germania ci ha preceduto di un solo centesimo al foto-finish e infine completerà il quadro delle otto nazioni partecipanti alla finale la Repubblica Ceca. Senza troppe pressioni perché una pagina di storia della canoa italiana è già stata scritta da Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, ma adesso staremo a vedere quello che ancora potrà succedere nel corso della diretta Casadei/Tacchini nella finale canoa C2 500 metri!