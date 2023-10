Gabriele (Consumerismo): “Famiglie mettano da parte 7 euro al giorno”/ “Serviranno per aumenti di bollette”

Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, intervenuto a Uno Mattina in Famiglia, ha avvertito la popolazione in vista dell’arrivo del prossimo anno: “Il consiglio è di mettere da parte dai 5 ai 7 euro al giorno, perché secondo le previsioni complessivamente – considerando gli aumenti di energia e gas – dovremo andare a spendere un totale di 250-270 euro in più al mese. Non vale per tutti, ovviamente. È un modello tipo”.

Gli aumenti nelle bollette saranno rilevanti, ma per i meno abbienti il Governo ha pensato a nuovi aiuti, almeno per quel che concerne questo autunno. “Il decreto Energia che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 è uno strumento in più. In genere i sussidi in precedenza coprivano fino al 30% per le bollette e al 15% per il gas. L’esecutivo ora sta facendo uno sforzo in più per allargare la platea dei beneficiari”, ha avvisato l’esperto. L’obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno.

Gabriele (Consumerismo): “Famiglie mettano da parte 7 euro al giorno”. I nuovi sussidi

Luigi Gabriele ha svelato in tal senso che le persone che potranno ottenere il sussidio previsto dal decreto Energia non sono poche. “In precedenza l’ISEE preso in considerazione aveva una soglia pari a 9.000 euro, adesso è salito a 15.000 euro oppure a 30.000 in caso di nuclei familibollari molto numerosi”, questa la buona notizia data dal presidente di Consumerismo a Uno Mattina in Famiglia.

E per coloro che si stanno chiedendo come ottenere l’aiuto economico per contrastare il caro bollette: “La procedura è semplice, in generale è sufficiente la presentazione dell’ISEE, ovvero l’indicatore della situazione economica equivalente che va redatto entro il 31 dicembre di ogni anno. L’assegnazione diventa automatica se si percepisce uno strumento di supporto al reddito, viceversa quel meccanismo è indispensabile. Abbiamo lavorato per molto tempo affinché le banche dati dell’INPS comunicassero direttamente con quelle dell’autorità per l’energia”, ha concluso.

