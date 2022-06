Gabriele D’Annunzio era fascita?/ Mussolini lo ammirava ma il poeta odiava Hitler

Gabriele D’Annunzio, la prima guerra mondiale e l’ascesa al fascismo

Gabriele D’Annunzio, classe 1863 e morto nel 1938; è stato poeta, giornalista, drammaturgo, politico e militare italiano. E’ un grande simbolo del decadentismo ed è anche una celebre figura nella prima guerra mondiale. D’Annunzio decide di partecipare alla guerra per provare una nuova esperienza e sottomettere altri popoli; di quel periodo è importante dire che guidò un gruppo di sostenitori fino a Fiume, nell’attuale Croazia, per conquistarla e renderla un territorio italiano, anche se poco dopo la città venne dichiarata “città libera e lui fu costretto a ritirarsi.

Dopo la grande guerra, D’Annunzio iniziò la sua ascesa verso il fascismo, che come tutti sappiamo è un movimento fondato sulla violenza e su un regime di governo dittatoriale. Proprio quel movimento rispecchiava a pieno le idee del poeta come: l’appoggio della politica coloniale, il disprezzo delle masse borghesi, il disprezzo per l’altruismo e molto altro. Quello del poeta con il fascismo fu un rapporto in verità molto complesso, non aderì mai ufficialmente al movimento fascista eppure molti dei suoi motti e dei suoi simboli vennero usati dai fascisti e da Mussolini stesso per celebrarlo come grande poeta italiano.

Gabriele D’Annunzio, il poeta ribelle amato dai fascisti

Corrono gli anni del Fascismo e Gabriele D’Annunzio diventa il poeta più ammirato dai politici del tempo, in particolare da Mussolini. Il Duce utilizza il poeta come propaganda, lo usa come esempio da seguire e inizialmente lo fa diventare principe del Montenevoso. Fu lo stesso Mussolini a finanziare la sua impresa a Fiume e tramite quell’impresa il politico riesce ad acquisire molto denaro. D’Annunzio lo accusa inizialmente di aver utilizzato quel denaro per finanziare il proprio partito e gli scrive anche una lettera. Poco dopo, il Duce inizia ad elogiarlo, temendolo per la sua grande popolarità.

D’Annunzio viene ricoperto di onori e in questo modo il poeta non poteva esternare il suo disprezzo per la trasformazione del movimento fascista in regime dittatoriale. Poco tempo dopo il poeta si ritiene disgustato dall’alleanza tra l’Italia e la Germania e definisce Hitler un “pagliaccio feroce”. Da quel momento nonostante le propagande e le nuove imprese fiumane di D’Annunzio, Mussolini inizia a controllarlo perché non si fida più delle sue iniziative. Alla morte del poeta, il regime fascista volle celebrarlo con un funerale di stato, a cui parteciparono in tantissimi.











