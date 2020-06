Gabriele Esposito “ha mandato in tilt Eleonora Abbagnato”?/ I balletti ad Amici e…

Pubblicità

Amici Speciali ha riportato sul palco di Canale 5 alcuni dei talenti più promettenti passati per la scuola di Canale 5. Tra questi due tra i ballerini più amati delle scorse edizioni: Gabriele Esposito e Andreas Muller. I due hanno portato sul palco coreografie intense ed emozionanti ma anche qualche balletto molto sensuale che è risultato essere particolarmente apprezzato dalla giuria femminile. Se ne parla proprio con uno dei due diretti interessati, Gabriele, nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, ed è proprio al ballerino che viene fatto notare che in queste settimane pare abbia avuto una giurata che ha apprezzato molto le sue performance: Eleonora Abbagnato. La prima ballerina ha mostrato al pubblico anche una parte di se molto ironica e scherzosa e avrebbe dunque ammirato i balletti ‘sensuali’ dei due ballerini, ovviamente sempre con ironia e seguendo il mood della sfida.

Eleonora Abbagnato “in tilt” per i balletti hot di Gabriele Esposito? Lui “No..”

“Hai mandato in tilt Eleonora Abbagnato!” viene fatto scherzosamente notare a Gabriele Esposito durante l’intervista su RTL 102.5. Lui però nega “Ma no, dai..” L’apprezzamento, d’altronde, è giocoso, così come lo è stato quello di altre speaker radiofoniche con Anna Pettinelli o Federica Gentile. Dalla simpatia della Abbagnato (che si è anche prestata ad una pole dance in diretta), l’attenzione passa poi all’avventura di Gabriele Esposito ad Amici Speciali, ormai conclusasi. Lui ammette di aver trascorso settimane davvero piacevoli: “Per me è andata molto bene, almeno da parte mia io mi sono veramente divertito! Sono andato lì proprio con l’animo di divertirmi e fare le cose fatte bene!” confessa.



