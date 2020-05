Eleonora Abbagnato, pole dance ad Amici Speciali/ Zerbi: “Nata per stare sul palo!”

Pubblicità

Finora ha assistito e si è divertita di fronte alle prove che Maria De Filippi ha imposto ai suoi colleghi giudici, ma per la semifinale di Amici Speciali la conduttrice decide che è arrivato anche il suo momento. Anche per Eleonora Abbagnato è arrivato il momento di conquistare una delle “ambitissime” coppette messe in palio. Per lei una prova che scosta abbastanza dalla sua attitudine: una performance di pole dance! L’obiettivo è quello di emulare una sensualissima Jennifer Lopez nel suo ultimo film, Le ragazze di Wall Street. Impresa ardua ma che la Abbagnato accetta con determinazione e affronta con ironia, mostrando però sul palco una parte di sé inedita, che lascia i presenti senza parole.

Eleonora Abbagnato fa la pole dance ad Amici, Zerbi commette una gaffe!

Eleonora Abbagnato è un mix di delicatezza e sensualità allo stesso momento. La pole dance che mette in scena è ironica ma potente e coinvolge tutto il pubblico e i giudici in primis. Rudy Zerbi è molto esaltato, come la stessa Maria De Filippi sottolinea in diretta. “Zerbi è impazzito” aggiunge, mentre Rudy effettivamente appare rosso in viso e molto coinvolto dall’esibizione della Abbagnato. La perfomance si conclude tra gli applausi di tutti e i complimenti di Maria De Filippi, poi è proprio Zerbi a prendere parola e a commettere una clamorosa gaffe: “Eleonora è nata per stare sul palo!” Maria lo riprende “Ma non dire così!” (Clicca qui per il video)



