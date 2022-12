Gabriele Greco, marito di Noemi/ Lei: “Figlio? Vorrei sentirmi più forte”

Gabriele Greco, ecco chi è il marito di Noemi. La cantante: “Lavoriamo e viaggiamo insieme”

Da più di dieci anni, ormai, Gabriele Greco è al fianco della cantante Noemi. La apprezza, la ammira e la sostiene in ogni sua iniziativa; da buon marito Gabriele non perde occasione per spronare la sua dolce metà a diventare la versione migliore di se stessa. I due si sono conosciuti diversi anni fa e si sono sposati a Roma nel 2018, con una cerimonia molto romantica. Gli elementi più importanti nel loro rapporto sembrano essere l’equilibrio e la complicità. “Noi lavoriamo insieme e insieme facciamo un sacco di viaggi”, ha raccontato tempo la cantante a Verissimo, evidenziando i tanti punti in comune con il marito Gabriele Greco.

Noemi/ "Ho cambiato equilibri e chiesto aiuto facendo psicoterapia"

Per chi non lo sapesse, l’uomo è un polistrumentista, un bassista ed un insegnante di musica operativo nella capitale. Si è avvicinato al mondo della musica quando aveva appena sedici anni, diventando ben presto un professionista molto capace e stimato. Dopo aver fatto parte dei Mambo24, Gabriele Greco è stato infatti chiamato per subentrare al bassista di Noemi. Nel corso della sua carriera si è esibito in tutta Europa, tra Francia, Belgio e Grecia. Oggi collabora agli album della moglie ed è sempre presente durante i tour.

Noemi: "Body shaming a Sanremo 2018 mi ferì"/ "Quel meme con Michelle Hunziker…"

Noemi e quella felicità condivisa col marito Gabriele Greco: “E’ un momento molto bello”

“Ho trovato un equilibrio. È un momento molto bello. Me lo sto godendo. Per fare un figlio vorrei sentirmi ancora più forte”, ha rivelato recentemente Noemi in una intervista a Leggo, a proposito del suo rapporto con il marito Gabriele Greco. La storia d’amore tra l’artista e il bassista, come dicevamo, è nata parecchio tempo fa e oggi viaggia spedita verso i quindici anni. “Mio marito c’è sempre stato, è tanto che stiamo insieme, sono più di 10 anni. È bello perché lavoriamo insieme e facciamo un sacco di viaggi insieme”, ha raccontato Noemi sempre a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, spendendo parole al miele per il compagno. Per quanta riguarda il loro matrimonio, avvenuto nel 2018 a Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, i fan ricordano molto nitidamente le immagini di una Noemi raggiante e felice come non mai. Tutto merito di suo marito Gabriele…

LEGGI ANCHE:

Noemi "Stavo perdendo mio padre"/ "Lo rimossi da manager: per 2 anni non ci parlammo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA