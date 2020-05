Gabriele Greco, marito Noemi/ Ecco perché lo vediamo così poco

Pubblicità

Ancora silenzio assoluto su e da Gabriele Greco: il marito di Noemi non ha mai gradito apparire nelle grande occasioni. Forse anche per rimanere nel dietro le quinte e non oscurare in qualche modo la consorte. Anche se non sarebbe davvero possibile. Il loro amore intanto è più che chiacchierato: molti fan curiosi sono sempre a caccia di qualsiasi tipo di notizia sul bassista e sulla sua dolce metà. Niente di più difficile: Gabriele non ha mai lasciato nessuna dichiarazione e anche la stessa Noemi si è guardata bene dal parlare troppo della loro love story. “Ci pensi mai a quello che è stato… in questi 9 anni insieme“, ha scritto Noemi sui social un po’ di San Valentino fa. “Vita, ricordi, gioie, difficoltà, lontananza. Ma tu sei sempre qui, al mio fianco e oggi voglio dirti grazie. Grazie per quello che sei, grazie per l’amore che mi regali ogni giorni, ogni minuto. Non smettere mai di cercarmi dentro ogni cosa che vivi”. E anche in questo periodo di quarantena, Noemi appare raggiante sui suoi profili social. A volte in bicicletta, altre mentre prepara la pasta per gli amici (congiunti). Di Gabriele nemmeno l’ombra, ma possiamo dare per scontato che sia stato proprio lui a realizzare alcune di quelle foto.

Pubblicità

Gabriele Greco, marito Noemi: 12 anni insieme

12 anni insieme: Gabriele Greco e Noemi hanno trovato una loro dimensione romantica e procedono a gonfie vele. Il bassista la accompagna ovunque: fa parte della band che sostiene la cantante durante i suoi concerti. E pensare che l’ingresso di Greco nella formazione è avvenuto quasi per ‘caso’, grazie all’addio del precedente bassista. Un impegno musicale senza pari, a cui ha aggiunto altri lavori per altri artisti, come gli Stadio e Anastacia, Niccolò Fabi, Paolo Costa e Fiorella Mannoia. “Non si fa problemi perchè non si sente l’uomo al seguito della frontwoman“, ha detto tempo fa Noemi a Io Donna, “si sente il bassista e il mio fidanzato [ora marito, ndr]. Da parte mia, quando torno a casa, sono solo Veronica“. Oggi, sabato 30 maggio 2020, Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata Gigi, questo sono io, in replica. Ci sarà anche Noemi, pronta a duettare con il padrone di casa Gigi D’Alessio, ma non ci sarà traccia, ancora una volta, di Gabriele. Ci sarà tempo e modo per i due per ritornare a calcare le scene, prendere in mano le redini del concerto e mostrarsi al pubblico sullo stesso palco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA