Noemi/ Dal Blues & Love Summer Tour 2019 al concerto del Primo Maggio

Noemi sarà protagonista del Concertone del Primo Maggio. La kermesse trasmessa a partire dalle 20 su Rai 3 e Radio 2, per adeguarsi alle normative dettate dall’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia, andrà in onda senza pubblico dal palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e da altri luoghi, con contributi live e registrati. Noemi non è la prima volta che canta al Concertone del Primo Maggio e sicuramente porterà sul palco alcuni dei suoi grandi successi, come quelli proposti nel sui Blues & Love Summer Tour 2019. Durante il tour che l’ha impegnata per tutta l’estate, la cantautrice romana ha proposto i suoi pezzi più noti in chiave blues e cover di grandi artisti internazionali che hanno influenzato la sua carriera.

Noemi, “Ma il cielo è sempre più blu”

Noemi è tra i cinquanta artisti che hanno partecipato alla versione corale della canzone di Rino Gaetano “Ma il cielo è sempre più blu”, i cui diritti andranno a una raccolta fondi a sostegno della Croce Rossa Italiana, promossa da Amazon. Il brano si potrà ascoltare durante l’evento #italianallstars4life, che si terrà 7 maggio alle 18, su amazon.it. L’artista che sui social ha postato una sua foto senza trucco ha ricevuto molto complimenti dai fan per la sua bellezza. In questi giorni di emergenza l’artista si rilassa a casa con i suoi gatti e passa molto tempo a leggere oltre che partecipare a eventi live, come ad esempio al concerto benefico “Artisti ProFondi” organizzato da Virginio, originario di Fondi.

Le collaborazioni con Vasco Rossi e Fiorella Mannoia

Noemi è diventata nota dopo la sua partecipazione a X Factor, vantando collaborazioni con Vasco Rossi, che ha scritto per lei “Vuoto a perdere” e Fiorella Mannoia. Ha pubblicato il suo ultimo album “Luna” nel 2018, a cui è seguito un tour. Nel 2019 ha preso parte come giurata a Sanremo Young e vinto il premio BAFFOFF e un Nastro d’argento speciale per la colonna sonora del film “Domani è un altro giorno”. Per quanto riguarda la vita privata Noemi è grande amica di Arisa ed è legata dal 2008 al musicista Gabriele Greco, che ha sposato nel 2018, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Ha un cane di nome Zanzarino, che porta sempre con sé, anche in tour.



