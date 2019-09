Gabriele Pippo e Silvia Tirado Maturani/ È crisi a parti invertite nella coppia… (Temptation Island Vip)

Gabriele Pippo e Silvia Tirado Maturani: i nodi vengono al pettine

Tutti i nodi vengono al pettine: le parti stanno per essere invertite per Gabriele Pippo e Silvia Tirado Maturani. Nelle prime puntata di Temptation Island Vip 2019 abbiamo visto infatti solo il ragazzo fare il galletto in modo significativo. Forse un modo per scaricare la rabbia nel vedere la fidanzata alle prese con i Tentatori? Fatto sta che fra twerking e accuse, il figlio di Pippo Franco potrebbe averla fatta davvero grossa. All’inizio Silvia è rimasta interdetta nel vederlo in atteggiamenti inediti, ma poi avere vicino Valerio le ha permesso di dimenticare persino l’esistenza di Gabriele. In base alle anticipazioni, questa sera la ragazza supererà anche determinati confini. “Oggi starò in camera da sola, vuoi venire?”, dirà infatti a Valerio invitandola a seguirlo. Non sappiamo se il fidanzato vedrà con un pinnettu quanto sta accadendo, ma non è escluso che verrà subito informato. Pippo infatti afferma, in un altro frame, di essere convinto di aver fatto un’enorme “cazz@t@”. La richiesta della Tirado al Single è solo la risposta vendicativa ad un nuovo errore del fidanzato?

Gabriele Pippo e Silvia Tirado Maturani, il secondo falò di Temptation Island Vip

Gabriele Pippo e Silvia Maturani Tirado potrebbero decidere di non concludere insieme l’esperienza di Temptation Island Vip 2019. Per il ragazzo è stato difficile riuscire a guardare i video durante il secondo falò, tanto da essere costretto a bere, deglutire, pensare e quant’altro. “Se l’avessi saputo io com’era, non l’avrei mai frequentata”, dice subito dopo a Gaia, una delle single. “Io ce la lascio qua”, sentenzia alla fine pensando che presto Silvia potrebbe baciare il Tentatore Valerio. Per questo si sente libero da ogni vincolo, autorizzato a non considerarsi più legato alla fidanzata. Non è detto però che quanto sta per accadere potrà incontrare davvero la sua indifferenza. Nella puntata di questa sera, la Tirado si avvicinerà ancora di più a Valerio e lo inviterà a condividere il suo letto nel villaggio delle fidanzate. Coccole, carezze, sfioramenti piuttosto piccanti: tutto questo infastidirà Gabriele oppure questa volta la chiusura sarà davvero definitiva? Clicca qui per guardare il video di Silvia Tirado.

