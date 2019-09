Temptation Island Vip 2019, 3a puntata/ Diretta e coppie: Serena Enardu e Pago al falò?

TEMPTATION ISLAND VIP ANTICIAPAZIONI TERZA PUNTATA

Lunedì 23 settembre, in prima serata su canale 5, tornano le emozione di Temptation Island Vip 2019. Alessia Marcuzzi conduce la terza puntata del programma dell’amore e per le coppie protagoniste è arrivato il momento del giro di boa. Una delle coppie più in crisi è sicuramente quella di Serena Enardu e Pago che, proprio nel corso dell’appuntamento odierno, potrebbero arrivare al falò di confronto. al momento non c’è nessuna conferma ma un video spoiler pubblicato sulla pagina Instagram della trasmissione induce a credere che Serena e Pago potrebbero lasciare il villaggio. Durante il falò con Alessia Marcuzzi, infatti, accanto a Gabriele Pippo, incredulo di fronte alle immagini della fidanzata Silvia, ci sono solo Simone Bonaccorsi fidanzato di chiara Esposito e Stefano Macchi, compagno di Anna Pettinelli. Pago, dunque, lascerà il villaggio prima di tale momento?

TEMPTATION ISLAND VIP 2019, ANNA PETTINELLI CHIEDE IL CONFRONTO A STEFANO MACCHI

Anna Pettinelli è in crisi. Dopo aver visto il feeling tra il fidanzato Stefano Macchi e la tentatrice Cecilia Zagarrigo, nella scorsa puntata, la Pettinelli si è lasciata andare ad un disperato pianto. Nella terza puntata di Temptation Island Vip 2019, durante il falò, Alessia Marcuzzi mostrerà alla conduttrice un filmato che la farà andare su tutte le furie. Di fronte alle immagini del fidanzato con la single, Anna sbotterà e chiederà immadiatamente il confronto. Il viaggio nei sentimenti di Anna e Stefano finirà questa sera? Nel corso delle prime due puntate, la conduttrice non ha nascosto la paura di perdere il compagno con cui ha deciso di affrontare il percorso a Temptation per dimostrare che il vero amore esiste. I due, dunque, lasceranno insieme il villaggio?

IL CONFRONTO DI NATHALY CALDONAZZO E LE LACRIME DI GABRIELE PIPPO

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island Vip 2019, di fronte agli atteggiamenti ambigui del fidanzato Andrea Ippoliti con la tentatrice Zoe con la quale ha raggiunto una zona del villaggio in cui non ci sono telecamere, Nathaly Caldonazzo ha chiesto il confronto immediato. Questa sera, tra i due, ci sarà la resa dei conti e le lacrime varsate dalla showgirl inducono a credere che la storia finirà. Piangerà anche Gabriele Pippo che, durante il falò con Alessia Marcuzzi vedrà delle immagini della fidanzata Silvia che lo lasceranno senza parole. Cosa avrà combinato la compagna del figlio di Pippo Franco?

L’INGRESSO DI ALEX BELLI E DELIA DURAN A TEMPTATION ISLAND VIP?

Dopo l’arrivo di Gabriele Pippo e della fidanzata Silvia Tirado che hanno sostituito Damiano Coccia Er Faina e la compagna Sharon, questa sera, nel villaggio di Temptation Island Vip 2019 dovrebbe sbarcare una nuova coppia. Dopo conferme e smentite varie, pare sia finalmente arrivato il momento di vedere Alex Belli e Delia Duran alle prese con tentatrici e tentatori. Innamorati e passionali, l’attore e la fidanzata si separeranno per capire se la loro storia sia così forte da poter superare tutti gli ostacoli. L’arrivo di Belli e della Duran basterà per far salire gli ascolti che non hanno ancora raggiunto i livelli dell’ultima edizione nip?



