Gabriele Romagnoli, chi è il marito di Paola Saluzzi/ “Eravamo in vacanza e…”

Chi è Gabriele Romagnoli, il marito di Paola Saluzzi

Gabriele Romagnoli è il marito della conduttrice Paola Saluzzi. Per quanto riguarda la sua infanzia ed adolescenza, non si conosce molto si sa soltanto che ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’università della sua città natale. Inoltre, durante una lunga intervista a ‘#Soul‘, lo scrittore ha raccontato che giovanissimo era molto ribelle e che quando era ancora a scuola aveva un giornalino, creato da lui, in cui un giorno scrisse un editoriale contro la maestra per dire la sua opinione rispetto a quello che lui credeva essere un’ingiustizia. Gabriele Romagnoli e Paola Saluzzi sono sposati dal 2014. I due si sono incontrati a New York ed hanno decido di convolare a nozze un anno dopo il loro incontro.

Per quanto concerne la vita sentimentale del giornalista e scrittore prima di sposarsi con la conduttrice, al momento, non si consce nulla. La Saluzzi, invece, era già stata sposata per ben undici anni, ma aveva poi divorziato. I due si sono sposati cinque anni fa in gran segreto a New York. “Abbiamo attraversato tutta l’America in auto prima di sposarci. Lui è un grande viaggiatore, per il matrimonio a New York eravamo solo io, lui e il nostro caro amico, lo sapevano solo le nostre mamme che oggi non ci sono più. La sua è stata la mia seconda mamma. Usciti dal comune ognuno ha chiamato la rispettiva mamma”, ha raccontato.

Paola Saluzzi svela un retroscena sul matrimonio con Gabriele Romagnoli: “Eravamo in vacanza e…”

Paola Saluzzi e Gabriele Romagnoli si sono conosciuti in un’occasione di lavoro. In un’intervista al Settimanale Oggi la conduttrice ha rivelato: “La conoscenza risale a un anno e mezzo fa, era un’occasione di lavoro: entrambi ci siamo scoperti sensibili alle battaglie umanitarie. Così abbiamo cominciato ad annusarci come fanno i gatti. E poi… poi ci siamo sposati lo scorso 25 agosto a New York”.

Entrambi erano in vacanza quando hanno preso la decisione di sposarsi. La Saluzzi ha rivelato: “Quando senti che una cosa è giusta bisogna farla. Eravamo lì in vacanza, abbiamo detto: ‘Sposiamoci!’. Le nozze sono state al municipio di New York, il City Clerk, con un solo amico come testimone e in mezzo a tante coppie di ogni razza, di ogni età. Poi il passaggio al consolato italiano per la regolarizzazione dell’atto: ci facevano tutti gli auguri e noi ‘grazie, grazie!’… Se la cosa è seria ci vuole il matrimonio, e noi eravamo entrambi liberi”. La coppia è molto affiatata e solida. Paola Saluzzi sulla sua età ha confessato: “Cinquanta è un bel traguardo vissuto con allegria”.

