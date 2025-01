Dopo un matrimonio finito, Paola Saluzzi ha trovato nuovamente l’amore per caso, con un collega. La conduttrice ha conosciuto a cinquant’anni quello che è diventato, in breve tempo, l’amore della sua vita, che ha sposato con una cerimonia segreta proprio nella città più iconica degli Stati Uniti, New York. Lui si chiama Gabriele Romagnoli e Paola lo ha sposato ad agosto del 2014. “Non lo abbiamo detto a nessuno ma le nostre mamme erano felici quando glielo abbiamo raccontato. Per me sua mamma è stata una seconda mamma e anche tra mia madre e lui c’è stato un grande amore” ha raccontato a “Storie di donne al bivio” proprio la conduttrice tv.

Beatrice Luzzi contro Helena e Jessica Morlacchi: "Bullismo e insulti sessisti"/ Poi la frecciata su Lorenzo

Dopo aver conosciuto Gabriele Romagnoli, giornalista e scrittore, Paola Saluzzi lo ha poi ritrovato un anno e mezzo dopo e lo ha annunciato ai genitori. “Papà era dubbioso ma non verso di lui, ma verso di me. Appena ci siamo sposati, a New York, papà mi ha subito chiesto se valesse anche in Italia. Per lui era importante sentire che io fossi protetta da lui” ha spiegato Paola.

Giacomo Leopardi, causa morte e dov’è seppellito/ Il mistero sulla sua tomba e perché si trova a Napoli

Paola Saluzzi, rivelazione sul marito Gabriele Romagnoli: “Ci siamo incontrati per un’intervista, poi…”

Ricordando il primo incontro con il marito Gabriele Romagnoli, Paola Saluzzi ha rivelato: “Ci siamo incontrati per un’intervista. Poi è passato un anno e mezzo e ci siamo ritrovati e da quel momento non ci siamo più lasciati. Ci siamo ritrovati a Roma, ci eravamo sentiti per caso. E lui mi ha rivelato che noi ci eravamo incontrati tempo prima durante un premio che io presentavo ma io non mi ricordavo. Da quel caffè che abbiamo preso a Roma, non ci siamo più lasciati”.

Paola Saluzzi e il marito Gabriele Romagnoli si sono rincontrati “da grandi”: per la conduttrice, è come indossare una taglia che con il tempo diventa perfetta. “Hai tanta vita precedente e poi con il tempo ti calza bene” ha rivelato la giornalista, definendosi “meno inquieta” quando ha conosciuto il marito.

Helena Prestes: "Caso Bollitore al GF? Non era contro Jessica"/ Morlacchi: "Abbiamo paura, tornasse a casa!"