Si chiama Gabriele Romagnoli, il marito di Paola Saluzzi, conduttrice televisiva italiana. La coppia si è conosciuta a New York e proprio nella grande mela ha celebrato il proprio amore con una cerimonia di matrimonio segreta. Un grande amore tra la conduttrice e il giornalista e scrittore, anche se non hanno mai avuto figli. La scelta del matrimonio segreto è venuta all’improvviso durante una vacanza a New York stando a quanto raccontato dalla conduttrice tv dalle pagine del settimanale Oggi: “quando senti che una cosa è giusta bisogna farla. Eravamo lì in vacanza, abbiamo detto: ‘Sposiamoci!’”.

Paola Saluzzi ha sposato Gabriele Romagnoli nel municipio di New York, il City Clerk alla presenza di un amico che ha fatto da testimone. Quel giorno non erano i soli a promettersi amore eterno, visto che i due erano circondata da coppie di ogni razza ed età. Dopo il “si” pronunciato nel municipio di NYC, la coppia è passata al Consolato Italiano per la regolarizzazione dell’atto.

Gabriele Romagnoli e il matrimonio con Paola Saluzzi: “Se la cosa è seria bisogna farlo!”

Paola Saluzzi parlando delle nozze improvvisate e segretissime con il marito Gabriele Romagnoli ha detto: “se la cosa è seria ci vuole il matrimonio, e noi eravamo entrambi liberi”.

E’ andata proprio così tra la conduttrice e il giornalista che si è fatto conoscere sia in video che sulla carta stampata: da Sky Tg24 Pomeriggio alle collaborazioni con Repubblica, Vanity Fair, Diario e Avvenire. Non solo, Romagnoli è stato anche direttore del mensile GQ per diversi anni. Proprio grazie al suo lavoro ha conosciuto la conduttrice televisiva e tra i due è scattata una forte intesa e complicità che ha spinto entrambi ad approfondire.

