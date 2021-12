Gabriele Rossi, coming out in tv/ I suoi ex: la storia con Gabriel Garko e…

Gabriele Rossi: la relazione con Gabriel Garko

Dopo il coming out di Gabriel Garko, durante una puntata del Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi è stato ospite di “Live – Non è la D’Urso”, dove ha fatto ufficialmente coming out parlando della sua sessualità e del suo rapporto con Garko. Rossi non ha mai dovuto nascondere la sua omosessualità: “Non ho mai dovuto nascondere, perché non sono mai sceso a compromessi con nessuno egli ambienti lavorativi che ho frequentato in 12 anni di carriera”, ha detto l’attore, aggiungendo che ognuno ha il diritto di fare commina out quando si sente pronto. L’attore e ballerino ha raccontato che la passione con Gabriel Garko scoppiò in Sicilia sul set de “L’onore e il rispetto 2”. All’epoca Garko aveva 36 anni, Rossi 19: “Siamo stati amanti per 5 mesi. Lui era fidanzato… Quell’amore che era scoppiato sul set è durato il tempo delle riprese”.

Gli ex di Gabriele Rossi

Dopo 10 anni si sono “ritrovati e innamorati”. Un amore fatto di alti e bassi, finito ormai da due anni ma che si è trasformato in amicizia. “Ho amato tanto Gabriel. Ho voluto fortemente rimanere in buoni rapporti. Sforzandomi tanto e a caro prezzo”, ha messo Gabriele Rossi. Ad agosto 2020, Gabriele Rossi è apparso su Chi in compagnia Rocco Casalino, ex concorrente del Grande Fratello. I due sono stati paparazzati a Roma, ma Casalino ha smentito: “Non sto con Gabriele, l’ho solo salutato: sei anni di convivenza non si cancellano facilmente”, riferendosi alla sua storia con il cubano Josè Carlos Alvarez. Prima del coming out del giovane attore, molte indiscrezioni parlavano di una relazione tra Gabriele Rossi e Nicole Murgia, conosciuta sul set di “Tutti pazzi per amore”, un amore mai confermato né smentito dai diretti interessati.

