Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra stanno ancora insieme?/ Poche notizie sulla coppia

Gabriele Rossi è ancora fidanzato con Lorenzo Licitra?

Lo scorso anno, dopo il coming out di Gabriel Garko, Gabriele Rossi ha dichiarato a Live Non è la D’Urso di avere un nuovo compagno da dieci mesi e di essere innamoratissimo. Al momento non è noto se l’attore sia ancora fidanzato, ma è praticamente certo che all’epoca delle sue dichiarazioni fosse legato a Lorenzo Licitra, 28 anni, vincitore di X Factor 2017. Dai loro profilo social era emerso che i due avevano trascorso le vacanze in Sardegna sulla barca di Rosy Greco, ex moglie di Alain Elkann. A Live Non è la D’Urso Gabriele Rossi aveva dichiarato di essere “felicemente fidanzato con un ragazzo che conosco da circa 10 mesi”. A febbraio 2020 l’attore e il cantante erano stati paparazzati al Teatro La Scala e a una cena di beneficienza: “Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra entrano insieme nel palazzo dove pare abiti Licitra. Riappariranno a passeggio in centro due mattine dopo”, aveva scritto il settimanale Chi, pubblicando alcune foto della coppia.

Inoltre Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra hanno partecipato insieme al matrimonio di Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, che il 20 settembre 2020 ha sposato il consulente finanziario Alberto Tinarelli. L’attore e il cantante hanno pubblicato sui social alcune fotografie con la neo-sposa confermando così la loro vicinanza. “Negli ultimi mesi l’attore trascorre molto tempo a Roma con Lorenzo Licitra, vincitore dell’undicesima edizione di X Factor. Un feeling importante e un rapporto speciale, i due erano stati immortalati molti mesi fa dal settimanale Chi”, aveva scritto il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia lo scorso anno. Lorenzo Licitra era stato indicato come il possibile motivo della rottura tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko.

