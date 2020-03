GABRIELE ROSSI, FIGURACCIA SU INSTAGRAM/ “Non sono fidanzato”, ma un’amica…

La noia da quarantena ha giocato uno scherzo a Gabriele Rossi, con l’attore che si è prodotto in una diretta su Instagram con l’amica e collega Laura Adriani. Chiacchiere da attori sotto gli occhi e i commenti dei fans, ma i due poi si sono cimentati nel gioco dell’obbligo e della verità, con Laura Adriani che si è divertita a scavare nella vita sentimentale dell’attore. “Sei fidanzato?” è stata la domanda che ha fatto chiudere a riccio Gabriele Rossi, che ha addirittura risposto come se stesse parlando una terza persona: “Benché si siano sentiti molti rumors sulla sua vita privata, Gabriele Rossi non è fidanzato“. Una risposta che ovviamente non è piaciuta nel gioco a Laura, che conosce la verità e ha saputo sbugiardare simpaticamente l’amico e collega. “Non hai voluto rispondere alla domanda, quindi ora devi chiamare tua madre!” è stato l’obbligo imposto da Laura, insultando (ma sempre scherzosamente) Gabriele in maniera molto colorita. Infatti senza la verità, l’attore è stato costretto all’obbligo: chiamare la madre e dirle di essere stato appena arrestato per aver violato la quarantena esibendo un’autocertificazione falsa al controllo dei carabinieri.

LAURA SA QUALCOSA DI PIU’….

Nella diretta Instagram è parso più che evidente come Laura Adriani sapesse qualcosa in più di quanto Gabriele Rossi abbia raccontato della sua vita sentimentale. Non per niente ad ogni risposta evasiva riguardo la sua vita amorosa, Laura ha potuto imporre una penitenza nel gioco dell’obbligo e verità. La scena si è ripetuta poco dopo, quando Laura ha chiesto se Gabriele avrebbe passato una notte di passione con qualche ex concorrente del Grande Fratello Vip, reality show del quale è stato protagonista. Anche in questo caso Rossi non si è sbottonato rispondendo semplicemente “Nessuno”, ancora una volta una risposta ritenuta insoddisfacente da Laura Andriani che ha imposto una nuova penitenza: contattare Alfonso Signorini e pregarlo di rientrare nella casa del Grande Fratello Vip. Motivazione? Troppa mancanza di… Valeria Marini. Scherzi e risate a volontà per rompere la monotonia della quarantena, dunque, ma l’impressione è che così facendo Laura abbia svelato qualcosa della vita sentimentale di Roberto che il diretto interessato voleva tenere ancora sotto il tappeto…



