Gabriella Palazzoli/ Chi è la moglie di Fred Bongusto morta nel 2015

CHI E’ LA MOGLIE DI FRED BONGUSTO?

Fred Bongusto è morto oggi, colui che ha cantato l’Italia nel boom economico si è spento oggi, 4 anni dopo l’amata moglie Gabriella Palazzoli. Proprio lei, attrice molto famosa, è stata per molti anni la moglie di cantante con il quale ha condiviso la vita dal 1967 al 2015, quando a dividerli ci pensò proprio la morte. Quel giorno la vita di Bongusto cambiò perché dopo tanti anni insieme alla donna che le ha rubato il cuore, lui rimaneva solo. Ebbene sì, la coppia, nonostante l’amore e gli anni trascorsi insieme non sono mai riusciti ad avere dei figli, almeno non insieme. L’attrice, infatti, prima di Fred Bongusto era stata sposata con il collega John Drew Barrymore (nel 1960, padre di Drew Barrymore) ed è proprio da questo matrimonio che è nata Blyth Dolores Barrymore che Fred Bongusto ha cresciuto come se fosse sua figlia.

LA CARRIERA E LA VITA DI GABRIELLA PALAZZOLI

Gabriella Palazzoli non è solo la defunta moglie di Fred Bongusto, colei che gli è rimasta accanto fino al 2015 ma anche un’apprezzata soubrette degli anni Cinquanta e Sessanta che si divise tra teatro e cinema. In particolare, al suo attivo ha una serie di spettacoli teatrali con Macario mentre al cinema può vantare ben tre film e uno di questi al fianco di Alberto Sordi come protagonista di “Buonanotte avvocato”. A questo film ne sono seguiti altri due ovvero “Ragazze d’oggi” del 1955 per la regia di Luigi Zampa e “Vergine moderna” del 1954 con la regia di Marcello Pagliero. L’attrice concluse la sua vita al fianco di Fred Bongusto nel loro “rifugio” ad Ischia, un’isola che i due amarono profondamente.

