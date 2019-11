FRED BONGUSTO È MORTO/ Alessandro Gassman “La sua musica legata a mio padre”

Sono tantissimi i post dedicati al grande Fred Bongusto, amato cantante italiano scomparso quest’oggi all’età di 84 anni. Fra coloro che hanno voluto dedicare qualche parola all’artista di Campobasso vi è il noto attore Alessandro Gassman, che attraverso il proprio profilo Twitter ha scritto: “Fred Bongusto e la sua musica erano e resteranno il ricordo musicale di mio padre. Ciao FRED. Rip”. Così invece il sindaco di Firenze, Dario Nardella: “Ha raccontato un’epoca, gli anni d’oro dell’Italia del boom, con le sue canzoni leggere ma mai banali. Buon viaggio #FredBongusto, che la terra ti sia lieve”. Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia, ha invece cinguettato: “Buon viaggio Fred, la tua Rotonda sul Mare ha fatto innamorare migliaia di italiani”. Fra coloro che hanno ricordato Bongusto anche il giornalista musicale Andrea Conti, che ha scritto, sempre su Twitter: “Spiace molto. Il ricordo di un’epoca musicale bella”. Infine il pensiero di Dj Aniceto, noto componente degli storici Eiffel 65: “Addio a #FredBongusto uomo che sapeva cantare (e vivere) l’amore”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

FRED BONGUSTO È MORTO: AVEVA 84 ANNI ED ERA MALATO

E’ morto Fred Bongusto. Il celebre cantante è deceduto nella notte appena passata, fra giovedì 7 e venerdì 8 novembre (attorno alle 3:30 circa). Fred aveva compiuto 84 anni lo scorso sei aprile, e negli ultimi tempi si era ammalato, fino al decesso di queste ore. Nato a Campobasso, in Molise, è stato molto popolare negli anni sessanta e settanta, divenendo in Italia assieme ad altri grandi artisti come Teddy Reno, Johnny Dorelli e Peppino di Capri, un vero e proprio “crooner”, cantanti il cui esempio celebre resta Frank Sinatra. Numerose le hit realizzate dal buon Fred, a cominciare da “Una rotonda sul mare”, passando per “La mia estate con te”, e arrivando fino a “Balliamo”. Da fine anni ’50 fino a inizio anni ’90 ha continuato a produrre la sua musica, con nuovi singoli pressoché ogni anno, poi negli ultimi tempi, causa anche l’età, si è ritirato in parte dalle scene, con gli ultimi lavori del 2007 (colonna sonora per “Nel supremo interesse della nazione”) e 2010 (il singolo Back to Rome).

FRED BONGUSTO E IL MATRIMONIO CON GABRIELLA PALAZZOLI

Bongusto è stato sposato dal 1967 con una nota soubrette di quegli anni, Gabriella Palazzoli, poi deceduta nel 2016. Sua moglie si era già sposata con l’attore americano John Drew Barrymore da cui ebbe anche una figlia di nome Blyth, cresciuta però proprio con Bongusto. Tra l’altro John Barrymore Junior, quando si sposò, ebbe Drew Barrymore, nota attrice d’oltre oceano. L’ultima apparizione pubblica di Bongusto risale al 22 aprile del 2013, durante il concerto in ricordo di Franco Califano, con il brano scritto dal lui, “Questo nostro grande amore”. Negli anni ’90 è stato consigliere comunale in quel di Bari con il Partito Socialista Italiano, mentre a marzo 2005 ha ricevuto la targa d’argento per i 50 anni di carriera, per essere poi insignito a maggio 2017 dell’onorificenza di Commendatore ordine al merito della Repubblica italiana. I funerali si terranno lunedì 11 novembre a Roma, presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli artisti).



