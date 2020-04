Gabriella Perino compagna Gerry Scotti/ Il no al matrimonio per rispetto di Edoardo e Beatrice ma…

Pubblicità

Gabriella Perino ha deciso di tenere chiusa la porta a qualsiasi occhio indiscreto che cerchi di scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata. Specialmente se si parla della sua fortunata relazione con Gerry Scotti, già in piedi da alcuni anni. L’account della Perino infatti è off limits, ad esclusione della foto profilo in cui la vediamo sorridente al fianco del presentatore. Grazie a Gabriella, zio Gerry è riuscito anche a dare un calcio al passato, soprattutto per quanto riguarda il matrimonio con la moglie Patrizia Grosso. “Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto”, ha raccontato tempo fa a Vanity Fair, “Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire di casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”. Da quanto sappiamo è stata l’ex moglie a richiedere la separazione, dopo aver trovato un altro amore. Anche Scotti si è rimesso in piedi dal punto di vista sentimentale e non ha dovuto attendere poi tanto. 15 anni fa infatti ha rivisto Gabriella, una ex compagna di scuola e madre di una compagnetta di scuola del figlio del conduttore, Edoardo Scotti.

Gabriella Perino ed Edoardo, compagna e figlio di Gerry Scotti

L’amore fra Gabriella Perino e Gerry Scotti procede a gonfie vele, ma da quanto ne sappiamo i due non hanno intenzione di diventare marito e moglie. Non che ce ne sia bisogno e non solo per il legame che li unisce ormai da tempo. Scotti e la compagna infatti non vogliono mancare di rispetto ai figli che entrambi hanno avuto dalle loro precedenti relazioni e che vogliono proteggere ad ogni costo. Oggi, venerdì 24 aprile 2020, Canale 5 trasmetterà in prima serata le repliche di Paperissima condotte proprio da Gerry Scotti. Riguardo al suo incontro con la Perino, in passato il presentatore ha rivelato a Sorrisi di essere rimasto colpito dal carattere forte della donna. “Siamo andati a vivere insieme solo cinque anni fa [2011, ndr]”, ha detto, “quando i nostri figli maggiori, Edoardo e Beatrice, hanno compiuto 18 anni. Quando è successo, i figli ci hanno detto: ‘Che cosa aspettavate?’. Ma, in cuor suo, credo che Edoardo abbia apprezzato”. Intanto non è del tutto escluso l’ipotesi che un giorno Gerry e Gabriella possano addirittura sposarsi. Come abbiamo visto i due vogliono procedere con cautela, ma già diverso tempo fa il presentatore aveva rivelato di pensare alle nozze in chiesa. “Non mi ero sposato in chiesa la prima volta”, ha detto tempo fa a Nuovo, “ma in Comune, per rispettare le esigenze della mia ex moglie. […] Il prete e la comunità possono essere benevoli verso di me, ma cosa diranno i nostri figli? E poi se ho sbagliato una volta e il buon Dio mi ha perdonato, non posso rischiare di sbagliare ancora”.



