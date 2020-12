GABRIELLA PERINO, FIDANZATA GERRY SCOTTI/ Chi è? Architetto milanese e…

Gabriella Perino è la donna nota alle cronache come la fidanzata di Gerry Scotti. I due condividono reciprocamente le loro vite dal 2004, anche se Scotti è reduce da una relazione importante con Patrizia Grosso, sua moglie. Da quest’ultima, Gerry ha anche avuto un figlio Edoardo, oggi in procinto di renderlo nonno. Tornando a Gabriella, di lei si sa solo che fa l’architetto ed è più giovane di lui di 9 anni, essendo nata nel 1965 (Gerry, invece, è del 1956). I due si conoscevano da tempo, prima di legarsi come partner, dal momento che entrambi erano soliti accompagnare i loro figli all’entrata di scuola. Anche Gabriella, infatti, ha sposato in precedenza l’uomo che poi l’ha resa madre, e in tutto ha avuto due bambini. La Perino sembra non amare i riflettori, la tv e i social network. Il suo account su Instagram è privato, dunque non si hanno molte informazioni riguardo alla sua quotidianità, che si limita a condividere solo con i suoi amici più stretti.

Chi è Gabriella Perino, fidanzata di Gerry Scotti

Sembra che Gabriella Perino viva al settimo piano di un palazzo antico di Milano, città di cui è originaria. In ogni caso, le informazioni su di lei sono poche e quasi tutte da confermare. Nessuna notizia sul marito, con cui – come accennato più sopra – ha avuto due figli, un maschio e una femmina, Beatrice, compagna di classe di Edoardo Scotti. Il rapporto con Scotti pare piuttosto consolidato, e questo nonostante i precedenti legami dei due che hanno caratterizzato una parte importante delle loro vite. In passato, in alcuni interventi pubblici, Gerry Scotti ha parlato della sua complessa situazione sentimentale, manifestando in qualche modo la volontà di risposarsi.



