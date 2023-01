Gabriella Pession, il marito Richard Flood e la depressione/ “Tolto pezzo d’identità”

Gabriella Pession e la storia d’amore, nata sul set, col marito Richard Food

Forse non tutti sanno che il celebre attore irlandese Richard Flood è sposato con la collega Gabriella Pession. Noto principalmente per il suo ruolo in Grey’s Anatomy 16 e per la serie tv Red Rock, da noi ha fatto parlare di sé anche per la sua vita sentimentale. Infatti, come anticipavamo, è impegnato da diverso tempo con l’attrice Gabriella Pession, con cui si passa cinque anni, incontrata durante Crossing Lines. A quei tempi la Pession interpretava il ruolo di Eva Vittoria, agente speciale in prima linea nella lotta a Cosa Nostra. Il set è stato il loro nido d’amore e non è passato molto tempo prima di impreziosire la loro relazione con la nascita del piccolo Giulio.

Nel 2016 è arrivato il matrimonio nella splendida cornice di Portofino, in Liguria. Poi, tornando alla carriera, Richard Flood ha preso parte parte ad un episodio della serie Titanic: Blood and Steel nel ruolo di Samuel Johnson. Sia lui che la moglie Gabriella, ad ogni modo, si sono ritagliati uno spazio di tutto rispetto nel panorama televisivo, affermandosi come due attori di primo ordine.

Gabriella Pession, depressione sconfitta grazie alla recitazione: “Così è cambiata la mia vita”

Nonostante i tanti successi in carriera, Gabriella Pession ha vissuto momenti davvero difficili nel corso della sua vita. In passato, infatti, l’attrice ha dovuto abbandonare quella che era la sua grande passione (il pattinaggio, ndr) per via di un grave infortunio. Un intoppo che l’ha costretta a dire addio per sempre all’amata pista e a fare i conti con una tremenda depressione.

“Ero pattinatrice sul ghiaccio, – ha ricordato Gabriella in una lunga intervista concessa al magazine Nuovo – ma a causa di un infortunio ho dovuto rinunciare alla mia grande passione. Una rinuncia devastante per me. Quello sport era il mio mondo. È stato come tagliare un pezzo della mia identità, doverla seppellire e metterla nel cassetto. Faticavo a rimettermi in piedi e a guardare il futuro. Poi ho cominciato a recitare ed è cambiato il corso della mia vita…”, ha raccontato Gabriella, sottolineando l’importanza della recitazione nella sua vita.

