Gabriella Pession: “Sono una tipica ‘mamma chioccia’ italiana”/ “Lina Wertmuller? Era un genio, mi manca…”

Gabriella Pession a La Volta Buona: “Con mio figlio e mio marito siamo un trio, sempre insieme…”

La puntata di oggi de La Volta Buona – 19 dicembre – si è colorata di emozioni, racconti intimi e aneddoti divertenti. La ciliegina sulla torta del pomeriggio in compagnia di Caterina Balivo è stata Gabriella Pession. Attrice di caratura internazionale, orgoglio italiano che tra piccolo e grande schermo ha superato i confini nazionali per imporsi anche all’estero con la sua caratura artistica e talento indiscusso. La sua intervista non è però iniziata dalle tappe professionali, bensì dal suo amorevole ruolo di madre. “Sono una tipica mamma chioccia italiana, mio marito mi vorrebbe più nordica. Cosa mi rimprovera? Che lo copro troppo. Mio figlio ha viaggiato tantissimo, siamo un trio che si muove sempre insieme. Ora ha bisogno di stabilità, farsi i suoi amichetti”.

Dopo il simpatico siparietto volto a descrivere il suo ruolo di madre e la tenera serenità familiare, Gabriella Pession si è soffermata sul recente lavoro cinematografico al fianco di Max Giusti: “Una seconda chance”. “Praticamente siamo due genitori alle prese con il diciottesimo compleanno di due gemelli. La festa andrà malissimo come vedrete; esprimiamo un desiderio e magicamente, tornano bambini…”.

Gabriella Pession, dal commosso ricordo di Lina Wertmuller all’aneddoto su Anthony Hopkins

Avendo menzionato il film “Una seconda chance”, Caterina Balivo ha colorato il pomeriggio di Gabriella Pession con un simpatico e tenero videomessaggio da parte del suo compagno di avventura sul set, Max Giusti: “Volevo farti un saluto, l’esperienza che ho vissuto con lei nel film è stata totale, immersiva, ho scoperto un’amica oltre che un’attrice straordinaria. E’ una scintilla, un continuo sgorgare di energia che fa star bene tutti sul set”. Queste le parole dell’attore che ha riempito di gioia l’attrice che ha colto l’occasione per una simpatica battuta: “Ha detto delle cose bellissime, vorrei lo sentisse anche mio marito…”.

Nella seconda parte dell’intervista a La Volta Buona, Gabriella Pession si è espressa con parole di amore e immensa stima per la compianta Lina Wertmuller; tra i ‘mostri sacri’ dell’industria cinematografica. “Lei mi diede un ruolo da protagonista tra centinaia di ragazze, avevo 18 anni… E’ stata un genio del cinema mondiale, una grande maestra; aveva carisma, energia, a me manca tantissimo”. Sul proprio successo internazionale, Gabriella Pession ha invece raccontato: “Il percorso internazionale? Quando lavori con Hopkins ti sembra quasi di avere davanti una persona familiare, però pensi: ‘Davanti ho un genio’, avevo una tale confusione. Lavorare con un mito del nostro settore è incredibile…”.











