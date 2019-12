GABRIELLA TERRAGNI, MOGLIE RICCARDO CHAILLY/ “Non sa gestire il denaro: sono io che…”

Quella di Gabriella Terragni e Riccardo Chailly è una coppia piuttosto equilibrata. Estroso e creativo lui, pratica e concreta lei, i due si compensano a vicenda. In un’intervista al Giornale, Gabriella racconta alcuni aneddoti a proposito della loro vita familiare: com’è il “dopo” della prima? Vale a dire: com’è l’8 dicembre? “È la calma dopo una tempesta. Un battesimo avvenuto, un qualcosa che finalmente ha preso il via. Ci si sente stanchi ma anche un po’ rilassati. Ci godiamo quest’ozio emotivamente ricco. Non posso comunque paragonare il mio genere di stanchezza a quello di mio marito. Per Riccardo continua l’analisi con se stesso, la riflessione su quanto fatto. Da 40 anni viviamo così”. Ma poi la vita va avanti nella normalità: “Riccardo si occupa di musica, io di tutto il resto. Col tempo ho acquisito gli strumenti per seguire la gestione di tutto, ma non mi piacciono queste incombenze, faccio però di necessità virtù. Lui non ha rapporti con la praticità e con il denaro. Firma le carte di credito senza leggere, per fortuna si tratta soltanto di ristoranti e di libri”.

Gabriella Terragni parla del marito Riccardo Chailly

Insomma, Gabriella Terragni è l’anima pratica della coppia: “Non ho scelta. Riccardo si trova bene così”. Prima di andare in scena, invece, Riccardo è piuttosto “schematico”: “Durante il giorno si riposa. Più è impegnativa la serata e più riesce a dormire: non so come faccia, ma lo fa puntualmente. È tranquillo fino a tre minuti prima di raggiungere il podio. Poi si avverte una tensione da concentrazione che si taglia col coltello. A quel punto preferisco lasciarlo solo”. Lei infatti segue tutto il processo, prove incluse: “Noi condividiamo più o meno tutto, compresa l’emozionalità del lavoro. Però nel suo lavoro non intervengo. Sono spesso con lui, ma nel ruolo di ospite, il mio tempo non viene speso nell’attesa, ma nell’ascolto. A cose finite ho le mie opinioni: chiare e molte. Tuttavia non entro nel merito. Ne ho abbastanza degli uffici che frequento, me ne guardo dall’entrare nei suoi. E poi ho troppo rispetto per la sua persona e per le sue scelte. Riccardo è proprio una brava persona, lo dico sinceramente”.

Riccardo Chailly: il marito di Gabriella Terragni come padre e professionista

La famiglia di Gabriella Terragni e Riccardo Chailly comprende, oltre a loro due, anche i figli Alessandro e Luana. Come padre “è d’una morbidezza indescrivibile”: “Spesso gli dico che dovrebbe smetterla di fare l’amico di tutti in famiglia, bisogna anche assumere il ruolo del padre quando serve. Ma lui trova naturale fare così, quindi sono io a prendermi questo incarico”. Sul lavoro, invece, “è studioso al massimo grado”: “Per questo non ha particolari ansie il giorno dell’esecuzione pubblica. Arriva sempre preparato. Lui dice che dirigere è solo l’ultimo atto. Lo capisco, io ho lo stesso atteggiamento con la pittura. Non provo gioia per l’ultima mano di fissativo, ma per quello che è accaduto prima”.



