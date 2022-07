Gabry Ponte, Battiti Live 2022/ Tornato al top dopo aver risolto”un leggero difetto di fabbrica”

Tutti pazzi per Gabry Ponte: stasera a Battiti Live dopo il sold out al Maximo Shopping Center

Momento d’oro per Gabry Ponte, pronto ad abbracciare il popolo di Battiti Live per una serata all’insegna della musica. Il famoso dj è ormai entrato nei cuori di un pubblico sempre più variegato. Lo dimostra, ad esempio, il grande successo ottenuto nei giorni al Maximo shopping Center, dove in migliaia si sono scatenati per il suo concerto, tra luci ed effetti speciali, hit del momento e grandi classici, a partire dal pezzo più amato “Che ne sanno i 2000”. Il centro commerciale, non a caso, ha registrato un boom di presenze, ben il +45% rispetto allo scorso anno. Tutto sold out, quindi, un po’ come succederà questa sera in Puglia per la puntata di Battiti Live.

Gabry Ponte e quel forte bisogno di “musica dance”

“C’è grande bisogno di dance”, aveva gridato dal palco Gabry Ponte, probabilmente in riferimento alle restrizioni anti-Coronavirus che hanno stoppato il mondo dello spettacolo e della musica. Con la ripresa dei concerti e il ritorno a Battiti Live, il dj torinese si è messo alle spalle un momento profondamente difficile. Oltre al discorso legato alla pandemia, naturalmente, Gabry Ponte ha dovuto fare i conti con diversi “acciacchi” negli ultimi tempi, tra cui una patologia cardiaca congenita, da lui definita ironicamente “un leggero difetto di fabbrica”. Tutto risolto fortunatamente per Gabry Ponte, adesso è arrivato il momento di godersi l’estate. La sua estate nel cuore della musica.

