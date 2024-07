Gabry Ponte è tra gli ospiti del quarto appuntamento di Battiti Live 2024, il festival musicale dell’estate condotto da Ilary Blasi ed Alvin in prima serata su Canale 5. Il disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano, conosciuto dal grande pubblico per essere stato in passato membro degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo ed ha pubblicato il celebre singolo Blue, è pronto a far ballare il pubblico accorso numerosissimo presso il Castello Aragonese di Otranto. Una carriera di grandissimi successi quella del dj che ha iniziato giovanissimo a soli 16 anni come ha raccontato dalle pagine di SkyTg24: “ho messo i primi dischi a 16, 17 anni, che è la stessa età di tanti ragazzi che stavano davanti a me. Poi il tempo è passato, ho continuato a produrre musica per stare sempre di fronte alle persone. Ho dovuto spesso cambiare stile…il nostro genere musicale, essendo rivolto ad una fascia d’età molto giovane, per definizione ha necessità di rinnovarsi più rapidamente rispetto ad altri generi”.

Crescendo, Gabry Ponte si è confrontato con diversi generi diventando però un modello per tantissimi ragazzi; un peso di cui ne è orgoglioso e che non lo spaventa: “credo che per tanti ragazzi sia importante avere dei modelli a cui ispirarsi: quando ho iniziato a fare il dj, nei primi Novanta, non c’erano i dj superstar come oggi…eravamo completamente allo sbando, non avevamo idea di dove saremmo andati a finire! Quindi sì, credo sia molto bello avere qualcuno che ti segna la strada, e sono felice di essere tra queste figure”.

Gabry Ponte, 25 anni di carriera e canzoni senza tempo

Nel 2024 Gabry Ponte celebrato 25 anni di carriera e per l’occasione è stato protagonista di una festa indimenticabile al Forum di Assago di Milano davanti a 12 mila fan: “è stato incredibile! E’ bello vedere l’affetto dei fan, che continua a crescere con il tempo anche tra chi magari non va più a ballare. Da un punto di vista personale è qualcosa che non avevo mai immaginato! Non avrei mai pensato di fare un evento come questo al Forum: siamo partiti molto cauti, non eravamo neanche sicuri di riuscire a riempirlo, ma la risposta è stata fantastica. Doppiamente felice”. Dopo il Forum, il dj ha poi iniziato un tour che l’ha portato in giro per l’Italia con una serie di concerti, sempre da tutto esaurito, a Torino, Casalecchio di Reno fino al Rock in Roma. “Non me l’aspettavo ma sono molto contento” – ha detto il dj che ha aggiunto – “mi annoio a fare sempre le stesse cose: sento la necessità, sempre, di cercare nuovi stimoli e cose che mi facciano battere il cuore”.

Infine il dj ha parlato anche dell’incontro con David Guetta con cui ha lavorato ad un remix di Blue: “ho conosciuto David in un backstage di un suo live qui in Italia, cinque anni fa che in quell’occasione di disse: “Tu sei uno dei ragazzi che ha fatto Blue? Sai, qualche giorno fa ero in studio con Bebe Rexa, abbiamo registrato questa canzone proprio con Blue. Vorrei aprire il mio dj set all’Ultra Music Festival. Ma non so se uscirà, vedremo, devo fare un po’ di test”. Non ho più saputo nulla per cinque anni. Poi all’improvviso è arrivata la mail e la canzone è uscita”.