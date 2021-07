Gaetano Aronica, consigliere spara a socio/ La Lega chiarisce: “Mai stato tesserato”

Un ex consigliere comunale della Lega, Gaetano Aronica, ha sparato quattro colpi di pistola nei confronti del suo ex socio. L’episodio si è verificato nelle scorse ore in quel di Licata, cittadina in provincia di Agrigento, e come catturato dalle immagini delle telecamera di sorveglianza (che potete trovare qui sotto), Aronica, 48enne, ha rivolto la propria arma (una pistola con la matricola abrasa quindi di dubbia provenienza), verso l’ex socio 71enne.

Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, sembra che fra i due vi fossero delle questioni economiche in sospeso legate ad un’impresa di onoranze funebri, e subito dopo il fatto il leghista si è presentato, accompagnato dal suo legale, presso la caserma locale assieme alla calibro 22 utilizzata contro il 71enne. Al momento l’uomo risulta essere indagato dalla Procura della Repubblica di Agrigento per tentato omicidio, porto, detenzione e ricettazione della pistola clandestina, accuse ‘confermate’ come detto sopra dal filmato catturato da una telecamere in cui si vede Aronica inseguire il suo ex socio a piedi, mentre questi era al volante di una Fiat Panda.

GAETANO ARONICA SPARA AD EX SOCIO: HA MIRATO AD ALTEZZA UOMO

Ad un certo punto l’ex leghista spara contro il 71enne, mandando in frantumi il finestrino dell’auto, per poi centrare il bersaglio, ferito ad un braccio (ne avrà per una ventina di giorni). Aronica ha sparato ad altezza uomo e ciò rappresenta senza dubbio un aggravante, ma saranno gli investigatori, coordinati dal procuratore Luigi Patronaggio, ad indagare e a ricostruire con esattezza l’accaduto.

Come sottolinea il quotidiano di via Solferino, gli inquirenti starebbero cercando di fare luce anche su altri due episodi recenti ritenuti sospetti, una serie di spari verso la vetrata dell’agenzia funebre, casi al momento irrisolti. Aronica era stato eletto nella lista della Lega, e siede in consiglio comunale dal 2018, ma dal Carroccio fanno sapere che «non è stato mai tesserato» con lo stesso partito.

