Steve-O si fa sparare feci di cane in faccia/ Video, lo stuntman finisce in ospedale

Nuova follia da parte di Steve-O, celebre personaggio televisivo americano, famoso in particolare fra la fine degli anni ’90 e gli inizi del 2000. L’ex stuntman del programma tv Jackass è divenuto noto nel corso degli anni per una serie di esperimenti decisamente pazzi, il cui obiettivo era una solo, ovvero, farsi male, e in queste ore è tornato alla ribalta delle cronache per un’altra delle sue missioni folli. Come riferisce Fanpage, il 47enne stuntman ha pubblicato sul proprio canale di Youtube un video in cui lo stesso si è fatto sparare degli escrementi di cane sulla propria faccia attraverso un fucile apposito.

Al di là del fatto che farsi gettare addosso cac*a dei nostri amici a quattro zampe non deve essere proprio un’esperienza piacevole, c’è da considerare un risvolto che evidentemente Steve-O non aveva preso in considerazione: le stesse feci possono infilarsi ovunque, essendo non solide, e così è successo allo stesso stuntmen a stelle e strisce. Non avendo dei tappi per le orecchie il 47enne si è visto otturare il proprio canale uditivo, visto che gli escrementi di cane gli erano entrati nell’orecchio.

STEVE-O, FECI DI CANE IN FACCIA E FINISCE IN OSPEDALE: IL VIDEO DELL’ESPERIMENTO

Nel filmato in questione, verso la fine, si vede Steve-O recarsi in ospedale per farsi rimuovere tutti i residui, e lo stesso si è poi scusato con gli infermieri per quanto accaduto, fra il serio e l’ironico. Ovviamente il recente esperimento di Steve-O è solamente l’ultimo di una lunga serie di follie portate avanti nel tempo dallo stuntman.

La prima volta che lo stesso partecipò al programma Jackass, decise di ingoiare un pesce rosso vivo e poi di vomitarlo, ma l’esperimento più folle, che lo fece divenire celebre in tutto il mondo, fu quando si fece pinzare assieme i glutei con un pearcing, che ovviamente gli provocò dei seri fastidi, e che lo stesso si tolse dopo poco tempo. Qui sotto il video dell’esperimento, se avete lo stomaco debole vi consigliamo di non guardarlo.

