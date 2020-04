Gaffe Berlusconi, twitta foto con chiappa su sfondo/ Poi riposta quasi uguale, ma…

Pubblicità

E così succede che una innocua foto dal suo buen retiro in Provenza Silvio Berlusconi incappa in una simpatica gaffe sfuggita per qualche secondo al suo social media manager (la figlia Marina? La portavoce Licia Ronzulli?): quanto successo è assai semplice e documentato attentamente da Giuseppe Candela, cronista per il Fatto Quotidiano e Dagospia. Nel pomeriggio Berlusconi posta un tweet in cui scrive «Sto partecipando ai lavori del Parlamento europeo che è riunito da remoto. Abbiamo discusso e stiamo votando provvedimenti finalizzati a fornire una risposta concreta all’emergenza Covid-19. L’Unione europea deve muoversi rapidamente e con coraggio». Si tratta di un ennesima conferma della fase assai più europeista di Berlusconi di questi ultimi tempi, con netta distanza presa dagli altri due alleati di Centrodestra Salvini e Meloni tanto sulla battaglia del Mes (che l’ex Premier appoggia) quanto sulla vena di eccessiva polemica anti-Governo che imputa al duo di giovani leader di Lega e Fratelli d’Italia.

Pubblicità

GALEOTTA FU LA CHIAPPA…

Tutto perfetto se non fosse che quel tweet viene prima pubblicato e poi cancellato e ripostato pochi secondi dopo: un errore di lessico? Un refuso? Un cambio di strategia politica? Niente di tutto questo, visto che il tweet “nuovo” è totalmente identico al primo, se non per un piccolo dettagliuccio che si intravede sullo sfondo: nella prima foto appare infatti un quadro o una foto, non è ben chiaro, con in bel primo piano una chiappa nuda. Una natica che poteva in effetti dare qualche “problemino” se fosse rimasta pubblicata lì in bella mostra: e così il social media manager distratto cancella tutto e “ripulisce” l’immagine senza più la chiappa nel tweet. Risate e sfottò partano direttamente contro l’ex Cavaliere che immaginiamo possa esser stato il primo a scherzarci su, a suon di barzellette, con i propri collaboratori. Con Forza Italia in crisi di risultati e sondaggi, potrebbe aver pensato il Cav, un aiuto dalla c…abala potrebbe non far male dopotutto.

Tutta colpa del quadro dietro. pic.twitter.com/8WbGisN6av — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 16, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA