Gaia Randazzo/ Chi l’ha visto? su analisi telefono: “La ragazza si è suicidata”

Gaia Randazzo “si è tolta la vita“: è la drammatica svolta annunciata da Chi l’ha visto?, secondo cui l’analisi condotta sul telefono cellulare della 20enne, scomparsa sulla nave Genova-Palermo il 10 novembre scorso, confermerebbe il suicidio. Gli accertamenti sul dispositivo della giovane avrebbero permesso di rilevare contenuti di tenore inequivocabile, supportando la tesi di un gesto estremo che avrebbe commesso gettandosi dal traghetto durante la navigazione.

Sotto choc la famiglia, intervenuta ai microfoni della trasmissione di Federica Sciarelli più volte nella speranza di arrivare alla verità sulla sorte di Gaia Randazzo e ora in preda a un ennesimo dolore. La zia e la sorella della 20enne, intervistate proprio da Chi l’ha visto?, hanno sottolineato come nessuno si sia mai accorto di un malessere nella ragazza, sempre mostratasi solare e serena ai loro occhi. Ma i messaggi contenuti nel telefono di Gaia Randazzo avrebbero definitivamente risolto il giallo restituendo l’istantanea di una sofferenza interiore che non avrebbe raccontato neppure al fidanzato che lei stessa, come emerso, avrebbe lasciato qualche giorno prima del viaggio in cui si è consumata la tragedia.

Gaia Randazzo, i contenuti del telefono avrebbero confermato il suicidio

Dopo oltre un mese di dolore e interrogativi, la famiglia di Gaia Randazzo si sarebbe trovata davanti a un’atroce svolta nel caso. La 20enne, scomparsa durante la navigazione sul traghetto Genova-Palermo, si sarebbe tolta la vita e, come riporta Chi l’ha visto?, la conferma sarebbe arrivata dall’analisi sul suo cellulare. Dispositivo nella cui memoria sarebbe impresso un chiaro sintomo della sua volontà di farla finita. Un gesto estremo inaspettato, “impensabile e inaccettabile” per i suoi cari che oggi si trovano a vivere un ulteriore dramma.

“Siamo distrutti. Se solo avessimo capito qualcosa non l’avremmo mai fatta partire. La madre non l’avrebbe mai fatta salire su quella nave se avesse intuito che non stava bene“. Lo ripetono, attoniti, gli zii di Gaia Randazzo davanti alle telecamere del programma condotto da Federica Sciarelli, che da tempo si occupava del caso (in cui era spuntata anche l’ombra di una aggressione che, finora, non avrebbe trovato riscontro). Secondo quanto sarebbe emerso dagli accertamenti tecnici sul telefonino, la giovane avrebbe rivolto all’ex fidanzato parole che riguarderebbero la sua scelta di togliersi la vita. “Ti amo, scusa per tutto, addio“, avrebbe scritto Gaia Randazzo in un messaggio mai inviato al giovane, oltre ad altri pensieri in cui avrebbe detto chiaramente di voler andar via per dare al suo ex la possibilità di rifarsi una vita. Il ragazzo non avrebbe mai ricevuto quei contenuti, né avrebbe mai intuito che qualcosa la stesse turbando negli ultimi tempi. Tra i due, secondo la sua versione, la relazione si sarebbe interrotta per volere di Gaia Randazzo ma con il proposito di rivedere le cose insieme una volta tornata dal suo viaggio a Palermo.











