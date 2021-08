Gaia Sabbatini/ Il fidanzato Simone Forte e il successo sui social

Gaia Sabbatini si è qualificata per le semifinali dei 1.500 metri di atletica, con il quarto posto nella sua batteria (in 4’05”41), che si disputeranno oggi, mercoledì 4 agosto. La giovane atleta abruzzese, classe 1999, ha conquistato tutti non solo per l’ottimo risultato ma anche per la sua bellezza. Lunghi capelli biondi e occhi azzurri, Gaia è seguita da oltre 256mila follower su Instagram: “Il successo sui social? Non sono ipocrita. In parte perché sono bella. Ma la crescita dei follower è arrivata insieme ai risultati. Così promuovo l’atletica”, ha raccontato a giugno al Corriere dello Sport. Nel 2012 aveva scritto suol suo diario che il suo sogno era di correre all’Olimpiade, quando ancora non si sapeva dove si sarebbero svolti i Giochi del 2020: “Non mi aspettavo di riuscirci. Il rinvio di un anno mi ha favorito”.

Gaia Sabbatini fidanzata con Simone Forte

A luglio Gaia Sabbatini ha partecipato gli europei under 23 di Tallinn, vincendo la finale dei 1500 m con il crono di 4’13″98. “11 marzo 2021: positiva al COVID-19, ricordo ancora la disperazione, i pianti, la paura.. una delle mie più grandi preoccupazioni era di non farcela, di non riuscire a recuperare per la stagione outdoor e soprattutto per gli Europei U23. Chi l’avrebbe mai detto 3 mesi fa che mi sarei ritrovata una medaglia d’oro al collo?”, ha scritto l’atleta su Instagram pubblicando una foto dopo la vittoria. Da un anno Gaia Sabbatini è fidanzata con Simone Forte, triplista. I due atleti sono molto riservati, l’unica foto di coppia sui social è stata pubblicata da Gaia in occasione del Capodanno: “Alcuni dei momenti più belli di quest’anno con alcune delle persone più importanti per me”, ha scritto la mezzofondista pubblicando alcuni scatti, tra cui uno con Simone.

