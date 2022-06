Game of Thrones, arriva spin-off su Jon Snow?/ “Kit Harington nel sequel di HBO”

Sorpresa per i fan di “Game of Thrones” ancora delusi dalla controversa fine della serie e/o dalla fine stessa del drama fantasy. La HBO ha cominciato a sviluppare un nuovo spin-off, dedicato interamente a Jon Snow, uno dei protagonisti più amati. E sarà proprio Kit Harington a vestire i panni del personaggio che lo ha reso un attore di fama mondiale. A rivelare la clamorosa indiscrezione sono Hollywood Reporter e Variety, parlando però di un progetto agli albori. La serie sarebbe un sequel dei fatti accaduti dopo la fine dell’ottava stagione.

Del resto, Jon Snow è uno dei pochi personaggi sopravvissuti al finale devastante. Ma dopo che è emersa questa indiscrezione, né HBO né gli agenti della star hanno confermato o smentito la notizia, che arriva tra l’altro a poche settimane dal primo presule “House of the Dragon“. Secondo The Hollywood Reporter, il progetto potrebbe portare al ritorno di altri personaggi sopravvissuti, come Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) e Brienne di Tarth (Gwendoline Christie).

GAME OF THRONES, NUOVA SFIDA PER KIT HARINGTON

Dopo Game of Thrones, Kit Harington è stato protagonista nel Marvel Cinematic Universe, entrando nel cast di The Eternals, ma si è dedicato anche al teatro con Enrico V. Dunque, l’eventuale ritorno nei panni di Jon Snow sarebbe una bella sfida per l’attore, nominato due volte agli Emmy per la sua interpretazione di questo personaggio, un eroe d’azione che lotta per difendere i valori della sua famiglia in un mondo brutale. Una sfida soprattutto con se stesso, visto l’impatto psicologico che ha avuto la fine della serie. “Sono andato incontro a problemi mentali dopo Il Trono. E a essere onesto anche durante la fine. Credo che debbano essere messi in relazione alla natura dello show e a ciò che ho fatto per anni“, aveva raccontato Kit Harington nel 2021. Tra depressione e problemi di alcol, ha avuto bisogno di un percorso riabilitativo, a cui si è sottoposto con l’aiuto dell moglie Rose Leslie, conosciuta proprio sul set di Game of Thrones. I due si sono sposati nel 2018, tre anni dopo hanno avuto un figlio.

