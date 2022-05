House of the Dragon/ Video, il primo trailer del prequel di Game of Thrones

Il trono di spade è stato un successo planetario e per questo motivo c’è grandissima attesa per la messa in onda di House of the Dragon. L’attesissima serie targata HBO arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il prossimo 22 agosto 2022 in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana.

Nelle scorse ore è stato diffuso il primo teaser trailer di House of the Dragon e sui social network è esploso l’entusiasmo. La serie, infatti, è tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R. R. Martin ed è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il trono di spade. Ricordiamo che quest’ultimo prodotto è già disponibile su Sky e in streaming su NOW.

HOUSE OF THE DRAGON: IL PRIMO TRAILER

House of the Dragon accenderà i riflettori sulla storia della casa Targarayen e il cast è di primissimo livello: tra gli altri segnaliamo Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans. Nel cast anche Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn. George R. R. Martin figura nel team come produttore esecutivo insieme a Ryan Condal, Miguel Sapochnik, Sara Hess, Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt. House of the Dragon si articolerà in dieci puntate da 60 minuti, con la sceneggiatura firmata da Charmaine De Grate.

