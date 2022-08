Garattini: “Sono in Kurdistan per le vittime di guerra”/ “Gente senza mani, piedi…”

Se gli chiedono se stia diventando complottista, Silvio Garattini risponde: “Assolutamente no! Il mercato è importante e, per definizione, punta a crescere. Il che è alla base del progresso scientifico. Dico solo che, in generale, è sempre meglio non avere le malattie piuttosto che guarire”. La situazione della ricerca, però, non è affatto rosea in Italia: “L’Italia spende in ricerca la metà degli altri Paesi, che diventa addirittura meno di un terzo se prendiamo come paragone la Germania. Siamo ancora in una situazione in cui si parla molto ma si fa poco: non abbiamo nemmeno fatto un vaccino!”. Lo Stato, a suo dire, è fermo: “Le dirò di più. Il 4 aprile del 2020 sono stato il primo firmatario di una lettera inviata da “Medici senza frontiere” al presidente del Consiglio: lo sollecitavamo a prenotare i vaccini. Dovevamo infatti attrezzarci, l’Italia non poteva attendere di riceverli da altri. Invece, niente: in Israele hanno iniziato i vaccini a dicembre, noi a marzo. Abbiamo quindi sulla coscienza molti morti che potevamo evitare”.

Garattini: “Presto per dire che covid è finito”/ “Assembramenti a Milano scandalosi”