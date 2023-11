Garibaldi chiede scusa a Beatrice Luzzi: “Con te ho sbagliato”/ “Sono stato poco elegante, ma…”

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sempre più lontani

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono sempre più lontani. Dopo essere stati i protagonisti dei primi momenti romantici, Beatrice e Garibaldi hanno avuto una durissima discussione e, nonostante i vari confronti, la pace è ancora lontana. Beatrice, in particolare, non ha tollerato la seguente frase di Giuseppe: “Lei fa le sceneggiate, adesso ha messo il muso e vuole che vada io da lei. Che poi a lei nemmeno frega dei figli. Per lei questa storia è un gioco io mica sono così ingenuo come pensa“. Parole che hanno portato ad una rottura drastica tra i due con Beatrice che non nasconde di non tollerare la presenza del calabrese.

Nonostante l’allontanamento, tuttavia, durante la Festa di Halloween organizzata nella casa del Grande Fratello 2023, i due hanno avuto un riavvicinamento durante il quale c’è stato l’ennesimo tentativo di chiarimento.

Il nuovo confronto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Tra un ballo, un abbraccio e una frecciatina, durante la festa di Halloween, Beatrice e Giuseppe si sono riavvicinati. La serata dà così l’occasione ai due di confrontarsi. Il clima sembra nuovamente sereno almeno fino a quando Beatrice non chiede a Garibaldi di scusarsi. “Ti ho chiesto scusa mille volte” afferma il concorrente, ma l’attrice ha un’opinione opposta “Sei stato un signore con me?” chiede ancora lei, ma il ragazzo ammette umile: “No, con te ho sbagliato, sono stato poco elegante”.

“Prima ti dispiaceva che potessi uscire e ora ti dispiace che non sia uscito”, replica Garibaldi. “Mi dispiace che non sia uscito tu, dovevi pagare tu” ribatte Beatrice e va dritta al punto: “Perle ai porci, avevi in mano una cosa preziosa e l’hai lasciata andare”. “Tu non la smetterai mai e non ammetterai mai che anche tu hai sbagliato”, conclude Giuseppe.

