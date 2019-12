Garrison Rochelle/ Da Fantastico ad Amici, la carriera del coreografo più amato

Ci sarà anche Garrison Rochelle, noto coreografo americano, presso gli studi di Storie Italiane, su Rai Uno. Dopo essere stato per anni un insegnante presso la scuola del talent show “Amici di Maria De Filippi”, risultando tra l’altro essere fra i più amati anche per la sua forte sensibilità, Garrison è un po’ uscito dai radar del piccolo schermo, ed oggi continua ad insegnare ma lontano dalle telecamere. Una lunghissima carriera quella di Garrison, iniziata negli anni ’80, quando venne chiamato da Heather Parisi per curare i balletti della trasmissione più prestigiosa di quel periodo, leggasi il varietà di Rai Uno “Fantastico”. “Heather Parisi ha talento e carisma – disse lo stesso Garrison in una recente intervista a Vieni da Me – certe volte è difficile, ma mi faceva ridere. Anche se era una grande protagonista, aveva un sogno: lei voleva diventare mamma”. Un’esperienza fantastica, nel vero senso del termine, che gli ha poi permesso di prendere il volo.

GARRISON ROCHELLE, IL DESIDERIO DI PATERNITA’ E L’ADDIO AD AMICI

Dopo ben 17 anni, però, è stato lo stesso Garrison a voler fare un passo indietro, lasciando la scuola più ambita della televisione: “Se mi chiamassero tornerei subito – ha spiegato Garrison sempre a Vieni da Me – ma è stato giusto lasciare la trasmissione, lo abbiamo deciso insieme con Maria. Forse avrei dovuto farlo due anni prima, ma non ero ancora pronto. Questa volta sì e non ho pianto quando ho visto la prima puntata della nuova edizione”. Garrison racconterà sicuramente qualche aneddoto legato alla sua lunga carriera tv a Storie Italiane, e chissà che non tornerà a parlare del suo desiderio di paternità, che purtroppo lo stesso pare ormai abbia accantonato: “Mi verrebbe voglia di diventare padre ma a 63 anni sarebbe un’assurdità, almeno per me, provare a crescere un bambino piccolo. Per questo ho deciso di aiutare gli orfani”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA