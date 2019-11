GARRISON ROCHELLE/ “Heather Parisi? Ha talento, ma è anche difficile” (Vieni da me)

Garrison Rochelle si racconta a “Vieni da me” attraverso un album di famiglia. «Mi stavo venendo il panico…», ha esordito il ballerino e coreografo da Caterina Balivo. Si comincia da Heather Parisi, la ragione per cui si è trasferito in Italia. «Nel 1983 è venuta a vedermi a Broadway e mi ha chiesto di fare Fantastico 4. Non conoscevo il programma, anzi quando l’ho visto mi è venuto da ridere. Mi sembrava antico per me, poi mi sono lanciato e mi è piaciuto». Garrison Rochelle ha osato dire che sembra un principiante rivedendosi, «perché ora i ballerini fanno cose incredibili». Poi ritorna a parlare di Heather Parisi: «Ha talento e carisma, certe volte è difficile, ma mi faceva ridere. Anche se era una grande protagonista, aveva un sogno: lei voleva diventare mamma». Quando Tommaso Rinaldi si alza per preparare il caffè si lascia andare ad un complimento: «Ammazza quanto è bello questo, levalo…». (agg. di Silvana Palazzo)

GARRISON ROCHELLE A VIENI DA ME

Un mito della danza, della storia della danza in tv e anche di Amici, visto che ne è stato professore sin dal primo giorno fino ad un paio di anni fa, parte da qui la nuova vita di Garrison Rochelle che continua ad impegnarsi nel ballo tra Italia e America e che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me per la gioia dei suoi fan. Proprio all’epoca del suo addio si è parlato addirittura di un litigio con Maria De Filippi, una cosa che lui ha negato categoricamente visto che la sanguinaria e Garrison erano amici anche lontano dagli schermi tanto da andare in vacanza insieme e lui stesso a Verissimo ha ammesso: “Se mi mancano i ragazzi di Amici? Sì certo se mi chiamassero tornerei subito. Ma è stato giusto lasciare la trasmissione, lo abbiamo deciso insieme con Maria. Forse avrei dovuto farlo due anni prima, ma non ero ancora pronto. Questa volta sì e non ho pianto quando ho visto la prima puntata della nuova edizione. Con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ci conosciamo da più di venticinque anni: lei è la mia regina”.

GARRISON ROCHELLE E LA VOGLIA DI DIVENTARE PADRE

Nella stessa intervista il coreografo Garrison Rochelle ha avuto modo anche di parlare di un piccolo rammarico che si porta dietro nella sua mitica vita ovvero quello di non essere diventato padre. Forse la vita frenetica sempre sul palco e dietro le quinte non ha mai dato tempo a Garrison Rochelle di pensare seriamente di mettere radici ma ora se si guarda indietro ha paura di farlo visto che ha ormai un’età che forse non gli permetterebbe di essere al top. Lui stesso ha ammesso: “Mi verrebbe voglia di diventare padre ma a 63 anni sarebbe un’assurdità, almeno per me, provare a crescere un bambino piccolo. Per questo ho deciso di aiutare gli orfani”. Ci sarà modo di scoprire altro oggi pomeriggio a Vieni Da Me? Lo scopriremo tra poco visto che la conduttrice ha già annunciato il suo arrivo nello studio.



