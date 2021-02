Garrison torna ad Amici/ Sorpresa nella scuola, web in delirio: “Finalmente!”

Il nuovo daytime di Amici 20, in onda oggi 24 febbraio su Italia 1, fa impazzire il web. I ballerini in gara hanno dovuto esibirsi di fronte ad una giuria esterna di volti ben noti al pubblico a casa. Tuttavia, proprio uno tra questi ha scatenato la gioia e, allo stesso tempo, la nostalgia dei fan di Amici: Garrison. Il famosissimo insegnante di danza, che per anni è stato volto amato della scuola di Amici, ha fatto il suo ritorno, seppur non nelle vesti di professore ma in quelle di giudice esterno. È bastato però questo per far nascere nei fan la speranza di rivederlo presto come presenza fissa nel talent di Canale 5. D’altronde come dimenticare le sue liti con Alessandra Celentano?

Garrison torna ad Amici 20 e il web si scatena!

L’apparizione di Garrison ad Amici 20 ha scatenato letteralmente il web. In tanti su Twitter hanno iniziato a chiedere la sua presenza fissa nel talent: “Petizione per rinchiudere Garrison all’interno degli Studi e non farlo uscire fino alla fine del programma.” ha scritto un fan, e ancora “Finalmente! Garrison”, “Operazione nostalgia, fatelo tornare alla cattedra dei prof!” ha ancora chiesto qualcun altro. Il ritorno di Garrison come giudice esterno riaccende dunque le speranze dei fan di Amici di rivederlo, magari dalla prossima edizione del talent, nella commissione interna. Chissà che Maria De Filippi non esaudisca questo desiderio.



