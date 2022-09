Gary Low, chi è e vita privata/ Il grande successo con La colegiala e…

Gary Low, chi è e vita privata: i suoi brani più famosi e…

Gary Low sarà ospite del programma Oggi è un altro giorno. Cantante e compositore, Gary Low è nato a Roma (dove vive) sotto il segno dei Gemelli, il 7 giugno 1954, ed è considerato un pioniere dell’italo disco, sottogenere della disco music esploso ai primi degli anni ’80. Tra le sue canzoni più amate e famose I Want You e nel 1984 il remake di La Colegiala, di Rodolfo y su Tipica, lo avrebbe visto conquistare il disco di platino in Messico e in Giappone. Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Gary Low è figlio di genitori spagnoli originari della Catalogna e che la sua passione per la musica affonda le radici nell’infanzia. Gary Low ha mosso i primi passi di cantante all’età di soli 6 anni e non si è più fermato. Anche il padre era un musicista, spesso impegnato in lunghe tournée all’estero.

Swami Anaclerio, figlia Elenoire Casalegno/ Il rapporto con il padre dj Ringo

Sappiamo inoltre che, da bambino, il cantante ha trascorso diversi anni di vita anche a Barcellona, nel distretto di Sarrià in cui la sua famiglia possedeva una casa. Nel 1982 si fa conoscere nel panorama discografico italiano, molto di moda in Europa all’epoca, con una canzone intitolata “You’re A Danger” composta da Pierluigi Giombini e Paolo Micioni (prodotta dallo stesso Micioni con il fratello Pietro, firmando come Paul & Peter Micioni), che rapidamente raggiunge il successo, soprattutto in Spagna dove ha raggiunto il n. 1. Seguì l’anno successivo un altro grande successo e anche un brano estivo nei club, intitolato “I Want You”, anch’esso prodotto dalla Micioni.

Sebastiano Lombardi, ex marito Elenoire Casalegno/ Gli ex: Sgarbi, Pedrini e...

Gary Low e il successo internazionale con il brano La colegiala

Gary Low è stato insieme ad altri artisti italiani il promotore dell’album italiano noto anche come “Spaghetti Dance”. Un anno dopo, nel 1984, il suo più grande successo sarebbe arrivato con la sua versione italiana della canzone popolare “La colegiala” (originale del gruppo peruviano Los Ilusionistas, trasformandola come fece con i suoi altri due più grandi successi in un altro classico dell’estate del 1984, e successo mondiale. Si è ritirato dalla musica e gestisce una catena di palestre.

Il successo cresce e sempre nel 1983 Gary pubblica anche il primo LP “Go On”, che contiene altri singoli da ricordare come “Forever” e “I Want You”; ma nel 1984 è la sua versione della Colegiala a diventare un successo internazionale, specialmente in Spagna e America del Sud, Canada, Giappone, Italia e in tutta Europa conquistando addirittura un disco di platino. A metà degli anni 90 torna a pubblicare raccolte e Best Of, mentre di recente ricordiamo “Bailame asì” del 2015 cantato con l’amico Gazebo. Oggi Gary Low è tornato anche ad esibirsi pubblicando anche nuovi singoli.

Andrea, fidanzato Elenoire Casalegno/ Relazione al capolinea?













© RIPRODUZIONE RISERVATA