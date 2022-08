Gas, apertura Ue sul price cap/ Ultime notizie: oggi vertice in Danimarca

Dopo le fiammate delle scorse settimane, il prezzo del gas oggi è sceso sotto i 260 euro. Cifra tornata ai livelli di metà mese, dunque, mentre l’Europa prova a trovare l’intesa sul price cap. La Commissione europea ha annunciato una serie di misure di emergenza per affrontare la crisi dei prezzi, in arrivo già nel corso delle prossime settimane.

“Non escludiamo che la proposta possa avvenire prima del Consiglio straordinario”, le parole di un portavoce della Commissione riportate dall’Ansa: “Gli stati membri hanno forti competenze in materia dunque bisogna sondare tutte le posizioni”. Bisognerà attendere l’inizio del 2023, invece, per le riforme strutturali del mercato dell’elettricità.

Gas, apertura Ue sul price cap

Oggi, martedì 30 agosto, è in programma in Danimarca, a Ronne, il vertice internazionale sull’indipendenza energetica della Russia. All’incontro parteciperanno anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e i leader politici di Danimarca, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia. Come evidenziato dal presidente lituano Gitanas Nauseda, l’incontro ha all’ordine del giorno la sicurezza energetica della regione alla luce della necessità di affrancarsi dagli approvvigionamenti dalla Russia, nonché – spiega Ansa – il coordinamento delle iniziative per lo sviluppo delle rinnovabili nell’area del mar Baltico. Come dicevamo, fari puntati sul price cap. Il prossimo 9 settembre si terrà il Consiglio dei ministri dell’Energia e il governo italiano s’è detto fiducioso sulla proposta di un price cap dopo l’apertura da parte di Berlino e di Vienna. La Germania, in particolare, ha chiesto di agire in fretta, spingendo per una riforma del mercato dell’energia. Tra le cancellerie europee starebbe emergendo una convergenza sulla possibilità di introdurre un tetto temporaneo al prezzo del gas importato e utilizzato nella produzione dell’energia elettrica, con l’obiettivo di arrivare strutturalmente al decoupling del prezzo del gas da quello dell’energia sui mercati all’ingrosso.

