Gas, Chicco Testa “Ora legale? Aiuta, ma la Russia…”/ “Rischio raddoppio bollette”

L’imprenditore Chicco Testa, ex numero uno di Eni, è stato ospite stamane in collegamento con il programma di Mattino 5 per parlare del piano gas presentato nelle scorse ore dal ministro Cingolani. “Sono suggerimenti utili – esordisce Chicco Testa in diretta tv su Canale 5 – mi permetta di dire che mia mamma quando la temperatura in casa superava i 18 gradi cominciava a usare il ventaglio. 19 gradi è una temperatura ampiamente sopportabile tra l’altro stimolano il metabolismo le temperature basse. Basterà? Dal punto di vista quantitativo è probabile che basti. Sono suggerimenti utili ma molti risparmi verranno fatti spontaneamente dai cittadini, con i costi di gas ed elettricità, risparmiare diventa una necessità, quasi un obbligo”.

PIANO RISPARMIO GAS/ Ecco cosa (non) si ottiene con le dritte "virtuose" di Cingolani

Quindi Chicco Testa prosegue: “Se la Russia dovesse azzerare completamente il rifornimento di gas all’Europa temo che qualche problema l’avremo. Poi c’è il problema del costo dell’energia per questo inverno e le notizie non sono buone, i prezzi continuano a restare alti e il rischio di raddoppio bollette è probabile. Molti ancora non se ne accorgono perchè i prezzi erano fissi ma quando scadranno e arriveranno le bollette con i prezzi degli ultimi mesi ce ne accorgeremo tutti”.

CHICCO TESTA: “L’ORA LEGALE POTREBBE ESSERE UTILE”

Poi Chicco Testa ha proseguito, con uno sguardo sempre rivolto all’autunno: “Non me la sento di fare stime perchè il prezzo della bolletta dipende da molte cose, il prezzo di energia e gas grosso modo all’ingrosso è decuplicato. Tenga conto che l’energia pesa sulla bolletta per il 50 per cento, il resto sono tasse che lo stato ha abolito e soppresso, attendersi un raddoppio o triplicamento è lecito”.

Sull’idea di mantenere l’ora legale per guadagnare luce e quindi abbattere i consumi, Chicco Testa dice: “Io sono un sostenitore dell’ora legale, mi va bene alzarmi col buio e vedere la giornata più lunga, devo dire che comunque in termini di risparmi non è gran roba, certamente in questo momento serve tutto e va bene anche questo, tanti pezzettini messi insieme che alla fine fanno un quantum importante. Dovendo avere un’ora sola meglio di gran lunga quella legale, ma è questione di preferenze personali, so che molto la odiano, il mese di giugno è il mio mese preferito”.

