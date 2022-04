Gas russo e sanzioni/ Perché il rublo è in ripresa?

Nonostante il crollo del 28 febbraio scorso a causa dell’ invasione russa in Ucraina ed i primi annunci di, il rublo ha perso metà del suo valore salvo poi riprendersi con una risalita iperbolica negli ultimi due giorni. Un +45% sul dollaro (veramente insperato) ha finito per gonfiare le vele del tricolore russo. A quali sono le cause di questa risalita?