Gaten Matarazzo/ Dustin di Stranger Things 3 condurrà uno show su Netflix!

Gaten Matarazzo, il Dustin Henderson di Stranger Things 3 ancora protagonista su Netflix: oltre alla terza stagione della fortunata serie tv, il giovanissimo artista condurrà uno show di scherzi e candid camera che andrà in onda sulla piattaforma streaming. Il programma, che prevede otto puntate, si intitola Prank Encounters e Matarazzo sarà anche il produttore esecutivo. Secondo quanto riporta Wired, ogni episodio metterà in scena degli scherzi ripresi da telecamere nascoste e le vittime saranno alle prese con i loro incubi peggiori. Ovviamente si tratta di un programma rivolto prevalentemente ad un pubblico di adolescenti, ma sarà adatto per tutte le età. L’uscita di questo nuovo progetto su Netflix è prevista per la seconda metà del 2019.

Impegnato per la sensibilizzazione nei confronti della disostosi cleidocranica, la malattia genetica che lo caratterizza in prima persona, Gaten Matarazzo sarà uno dei grandi protagonisti della terza stagione di Stranger Things, disponibile da oggi su Netflix. Il suo Dustin è uno dei personaggi di punta della serie televisiva britannica, di cui ha parlato lo stesso attore in un’intervista rilasciata alla trasmissione americana Good Morning America: «E’ senza dubbio molto più cruenta, il che è anche parecchio fico. Se non vi piace la roba cruenta, credo potreste guardarla comunque, ma di certo non è per deboli di cuore». Nessuno spoiler, ovviamente, ma Dustin sarà centrale nella trama ambientata negli anni ottanta nella città fittizia di Hawkins, nell’Indiana. Ricordiamo che, non contando l’apparizione in una puntata della serie tv The Blacklist, Matarazzo ha fatto il suo esordio assoluto nel mondo del piccolo schermo proprio con Stranger Things…

