STRANGER THINGS 3/ Anticipazioni: su Netflix il 3° capitolo fra mostri e new entry

L’attesa per Stranger Things 3 è terminata: su Netflix, a partire da oggi, è disponibile il terzo e imperdibile capitolo della serie horror ideata dai fratelli Duffer. Se vi state chiedendo quali saranno le nuove avventure che interesseranno i cittadini di Hawkins, il noto portale di streaming online ha pensato di nutrire le curiosità dei tanti fan pubblicando, nei giorni scorsi, due succosissimi trailer pieni di anticipazioni. A scatenare la curiosità dei tanti telespettatori è però il secondo filmato ufficiale, che, anticipando la trama della prima puntata, svela che i protagonisti saranno Billy e alcune casalinghe di Hawkins. Inoltre, come anticipato dal finale della seconda stagione, nel nuovo capitolo i protagonisti della serie dovranno fare i conti con nuovi e vecchi pericoli: il Sottosopra rappresenta per loro ancora una minaccia e molto presto potrebbe riportare a galla nuovi e insormontabili problemi.

Anticipazioni Stranger Things 3: l‘apertura dello Starcourt Mall

Grazie alle succosissime anticipazioni a nostra disposizione, sappiamo che nelle puntate di Stranger Things 3 vedremo Undici impegnato nella routine della sua nuova vita con lo sceriffo Hopper, suo padre adottivo. Undici avrà inoltre la possibilità di frequentare la scuola assieme a Mike, ma la minaccia del Sottosopra è in agguato e molto presto potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con un nuovo nemico. In poche parole, anche se i ragazzi di Upside Down stanno crescendo, i pericoli sono ancora in agguato e, così come svelano le anticipazioni americane, dovranno fare i conti con una serie di vicende che si susseguiranno a ritmo incalzante. Ciò che è certo è che la trama prenderà il via esattamente a un anno dalla conclusione della seconda serie, quindi nell’estate del 1985, in concomitanza con l’apertura dello del centro commerciale Starcourt Mall. Tuttavia, da un accurato sguardo al trailer, non possiamo non notare il malcontento degli abitanti: saranno in molti a manifestare contro la nuova apertura.

Stranger Things 3: Il cast e le new entry

A Stranger Things 3, disponibile da oggi su Netflix, ci saranno tutti gli amati protagonisti delle due stagioni precedenti, oltre a qualche new entry. Ad affiancare Will, Mike, Eleven, che ritroveremo nel bel mezzo delle loro attività vacanziere, troveremo il sindaco Kline, interpretato da Cary Elwes, il reporter Bruce dell’Hawkins Post, interpretato da Jake Busey, e una misteriosa ragazza di nome Robin, probabilmente con un ruolo nel nuovo centro commerciale. Sempre secondo le anticipazioni di Ign.com, fra le new entry non mancherà una nuova razza di mostri pronta a terrorizzare i protagonisti e non solo: qualche tempo fa, l’account ufficiale della serie ha condiviso su Twitter un filmato criptico che mostra dei topi intenti a scappare da un’improvvisa minaccia; il video, giudicato a tratti criptico, è stato postato con la seguente didascalia: “E quasi ora di mangiare”, segno che in città potrebbe comparire al più presto una creatura mostruosa pronta a divorare ogni cosa incontri sul proprio cammino. Sarà proprio così?

