Gatta con quattro orecchie conquista il web/ Midas ha 40mila follower sui social

Spopola sui social ed in particolare su Instagram, la gatta Midas. Si tratta di una splendida micia che ha una caratteristica unica, ovvero, ha ben 4 orecchie. Oltre alle due classiche che hanno i gatti, ben visibili, la simpatica “pelosetta” ha due piccole protuberanze, due orecchie completamente formate, che le spuntano dalla testa, vicino alle due sorelle più grandi. Che sia particolarmente apprezzata lo si capisce dai follower della stessa Midas, ben 42mila. Un numero di seguaci che potrebbe sembrare un po’ scarno ad alcuni, ma se si pensa che la stessa gatta è approdata su Instagram solamente poco più di un mese fa, lo scorso 12 ottobre, si capisce quanto la sua popolarità stia in forte aumento.

La gatta è una Blu di Russia di soli quattro mesi, e secondo i veterinari che l’hanno visitata, alla base della sua anomalia genetica che l’ha portata ad avere quattro orecchie, vi sarebbe un gene recessivo ereditato da entrambi i genitori, così come fa sapere l’edizione online del Corriere della Sera. Non vi sarebbe comunque nulla di cui preoccuparsi in quanto tale piccola quanto simpatica deformazione, non andrebbe ad influire minimamente sull’udito della stessa micia, ma si tratta semplicemente di una sua caratteristica estetica.

MIDAS, LA GATTA CON 4 ORECCHIE SPOPOLA SUI SOCIAL: “E’ GIOCHERELLONA E SOCIEVOLE”

«Midas è molto giocherellona, ma anche molto amichevole. Dorme di giorno e sta sveglia di notte», ha raccontato Canis Dosemeci, la donna di Ankara, in Turchia, che l’ha adottata, parlando con il tabloid inglese Daily Mail.

La stessa ha spiegato che dopo averla vista non ci ha pensato due volte, ed ha deciso di portarla a casa, tra l’altro facendo compagnia a due Labrador di nome Suzy e Zeyno. «Midas – ha proseguito la proprietaria – ama giocare con i gomitoli (foto sopra, ndr), ne abbiamo un sacco per via del mio lavoro, li ruba e li nasconde in posti in cui non riusciamo mai a trovarli. E ama anche dormire sul mio petto o sulla mia spalla».

