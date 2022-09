Gazebo, chi è Paul Mazzolini/ Carriera, successo di I like Chopin e vita privata

Chi è Gazebo: vita e carriera di successo del cantante di I like Chopin

Gazebo, ospite oggi pomeriggio a Oggi è un altro giorno nel programma di Serena Bortone, è uno degli artisti simbolo della Italo disco anni ’80. Nato a Beirut il 18 febbraio 1960, Paul Mazzolini (questo è il vero nome del cantante), ha vissuto in numerosi Stati, dal Libano alla Giordania, dalla Danimarca alla Francia, e sin da giovane si appassiona alla musica. Tra jazz e rock, la sua carriera nel mondo della discografia inizia nel segno della sperimentazione, alla ricerca di quell’identità musicale che presto lo porterà al successo.

Nel 1982 viene prodotto il singolo Masterpiece e a seguire avvia una collaborazione con la Baby Records, una delle più illustri etichette discografiche dell’epoca. E proprio sotto la Baby Records, Gazebo pubblica nel 1983 I like Chopin, brano che diventerà sin da subito un grande successo nonché simbolo della sua carriera. Nello stesso anno raggiunge un altro importante traguardo, pubblicando il suo omonimo album d’esordio Gazebo, da cui viene estratto il popolare singolo Lunatic.

Gazebo, la carriera dopo gli anni ’80 e la vita privata

Il periodo di maggior attività per Gazebo sono stati gli anni ’80, ma anche nei decenni successivi il cantante non è rimasto con le mani in mano. A partire dai primi anni 2000 cominciano infatti le ospitate televisive, che gli hanno garantito un’ulteriore spinta verso il successo, come la partecipazione a La notte vola nel 2001 in cui arrivò in finale proprio con la sua I like Chopin. Negli ultimi anni ha riproposto la sua hit in alcuni programmi Rai, tra cui Arena Suzuki 60 70 80 con Amadeus nel 2021, e Top Dieci con Carlo Conti nel 2022.

Della vita privata di Gazebo si conoscono poche informazioni, essendo piuttosto riservato. Stando però alle poche informazioni a disposizione, il cantante è sentimentalmente legato ad una donna di nome Maria, conosciuta alla fine degli anni 80′ e dalla quale ha avuto due figli, Gabriel ed Eva.











