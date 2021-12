GAZOSA, CHI SONO E CHE FINE HANNO FATTO?/ C’è un tenore, chi si è sposato e…

I Gazosa tornano in TV 20 anni dopo il loro successo a Sanremo. Nel 2001 vincevano il Festival a soli 13 anni, oggi le loro vite sono cambiate ma la musica è rimasta nella quotidianità di tutti. C’è chi è diventato un tenore, chi ha continuato a suonare la batteria e si è sposato, chi suona ancora la tastiera e poi c’è Jessica Morlacchi che continua ad essere un apprezzato volto televisivo. “È stato bellissimo, poi a 13 anni è strano, ti sembra anzi un po’ un gioco, ma è stata un’esperienza pazzesca. Poi Raffaella Carrà è stata fantastica.”, ha ricordato il bassista della band. Insieme hanno poi regalato al pubblico un medley dei loro successi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gazosa: il successo nel 2001 e la fine due anni dopo

I Gazosa sono nati nel 1998 dall’incontro di Jessica Morlacchi (11 anni, cantante e bassista), Vincenzo Siani (12 anni, batterista) e i fratelli Valentina (13 anni, tastierista) e Federico (11 anni, chitarrista) Paciotti. Inizialmente la band nasce con il nome di “Eta Beta”, diventato poi “Zeta Beta”, in occasione della registrazione della cover del singolo “Mamma Mia” degli ABBA, nel 1999. Nello stesso anno vengono messi sotto contratto dalla Sugar di Caterina Caselli: cambiano il nome in Gazosa e pubblicano il loro primo album omonimo. L’apice del successo arriva nel 2001 con la vittoria nella sezione “Giovani Proposte” al 51º Festival di Sanremo con la canzone “Stai con me forever”. A luglio dello stesso anno esce il singolo “www.mipiacitu“, vero e proprio tormentone estivo. I Gazosa tornano a Sanremo nel 2002 nella sezione “Big”, con la canzone “Ogni giorno di più”, classificandosi al decimo posto e il brano sembra riscuotere un discreto successo tra i fan. Nello stesso anno esce il loro terzo album “Inseparabili” e nel 2003 esce il loro ultimo singolo “Nessuno mi può giudicare”, cover del celebre brano di Caterina Caselli. Di comune accordo, i Gazosa si sciolgono nel 2003.

Che fine hanno fatto i Gazosa?

Dopo i Gazosa, Jessica Morlachi ha intrapreso una carriera da solista, senza ottenere grandi risultati. Nel 2013 partecipa al talent show The Voice of Italy, nel 2019 partecipa come concorrente al programma televisivo Ora o mai più, classificandosi seconda. Nello stesso anni partecipa alla nona edizione di Tale e quale show e dal 2020 fa parte del cast fisso del varietà pomeridiano Oggi è un altro giorno. Valentina Paciaotti sembra aver abbandonato definitivamente la musica, mentre il fratello Federico suona al fianco di Davide Rossi, figlio di Vasco. Ha collaborato anche con Valerio Scanu. Nel 2009 Vincenzo Siani ha ridato vita ai Gazosa con nuovi membri: Jenny Di Domenico (voce), Marco Parisi (tastiere), Paolo De Angelis (chitarra) e Gaetano Francavilla (basso). Nel 2011 la formazione cambia nuovamente: a Vincenzo Siani e Paolo De Angelis si affiancano Anna Napoli (voce), Mizar Di Muro (basso) e Giovanni Marino (tastiere).

