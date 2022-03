Gea e Francesco Boccia, figlia e marito Nunzia De Girolamo/ La dura fase del processo

Chi è Francesco Boccia, marito di Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo è una nota parlamentare e personaggio televisivo. E’ sposato con un altro parlamentare ma dell’opposto schieramento politico. Francesco Boccia è nato a Bisceglie il 18 marzo del 1968 ed è un politico e accademico italiano, ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte bis. Si è laureato in Scienze Politiche e nel 1994 ha ottenuto un MBA presso l’Università Bocconi di Milano. Poi si è dedicato completamente all’attività politica. Ma non solo. A questa ha anche affiancato la carriera accademica e dal 2016 è presidente del Centro di Ricerca interdisciplinare su Governance e Public Policies presso l’Università degli Studi del Molise. Nonostante l’appartenenza a diversi schieramenti politici, lui e Nunzia De Girolamo sono sempre andati d’amore e d’accordo. La loro unione non è stata destabilizzata nemmeno dalle vicende processuali di lei, accusata di aver condizionato le scelte della Asl di Benevento in materia di nomine e appalti. A dicembre, dopo un procedimento durato anni, Nunzia è stata assolta “perché il fatto non sussiste”.

Gea, la figlia di Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia

Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia sono i genitori di Gea, 9 anni. I due hanno vissuto un momento di crisi durante il suddetto processo: “Io e Francesco avremmo fatto un altro bambino, era nei piani. Invece abbiamo rischiato la rottura: negli anni centrali sono riuscita a camuffare bene la rabbia e la paura, ma all inizio, quando ho saputo di essere indagata, e alla fine, poco prima dell’assoluzione, con mio marito ho ingaggiato liti durissime”. Sempre nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi“, Nunzia De Girolamo ha anche parlato della figlia Gea: “E’ arrivata a otto anni senza sapere nulla. Fosse stata piu grande, mi avrebbe fatto milioni di domande e a scuola ci sarebbe stato il compagnuccio che le avrebbe detto ‘vogliono arrestare tua madre’. A me è stata sostratta la spensieratezza nel fare la mamma: ho aspettato 36 anni per avere una figlia, doveva ssere il periodo piu bello e invece si è trasformato in una recita di sorrisi e felicità. Ogni volta che Gea mi beccava a piangere, dicevo: ‘ho mal di pancia, l’emicrania’“.

