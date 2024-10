Nunzia De Girolamo verso il primo pomeriggio di Rai1? L’indiscrezione

Nunzia De Girolamo vive uno stato di forma estremamente positivo sul fronte televisivo, forte del grande successo ottenuto di recente. Gli scorsi mesi estivi ha preso il timone di Estate in diretta su Rai1 al fianco di Gianluca Semprini, riscuotendo notevoli ascolti, e anche il suo storico programma Ciao maschio è dal 2021 garanzia di successo. Per questo motivo la popolare conduttrice vorrebbe puntare in alto e misurarsi con una fascia oraria decisamente più appetibile, un vero e proprio banco di prova per lei: il primo pomeriggio di Rai1.

Come riferito da Alberto Dandolo nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi, curata sul settimanale Oggi nel nuovo numero in edicola, Nunzia De Girolamo avrebbe infatti il desiderio di sperimentare un nuovo format e occupare la fascia oraria che, ad oggi, è di appannaggio della collega Caterina Balivo con La volta buona, in onda tutti i pomeriggi su Rai1 dal lunedì al venerdì alle ore 14. Un desiderio che potrebbe concretizzarsi se, eventualmente, la Balivo decidesse di rinunciare al suo programma a partire dalla prossima stagione per imboccare nuove strade televisive.

Nunzia De Girolamo “erede” di Caterina Balivo: il scenario clamoroso

L’intenzione di Nunzia De Girolamo è chiara: non accontentarsi ma, anzi, puntare in alto e guadagnare una fascia oraria decisamente appetibile e con un nuovo talk show. In precedenza il primo pomeriggio di Rai1 è stato affidato a Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, sino a quando è subentrata Caterina Balivo a partire dalla scorsa stagione televisiva con il neo-format La volta buona, riconfermato quest’anno.

Potrebbe dunque essere Nunzia De Girolamo la futura sostituta di Caterina Balivo? Quest’ultima, dopo il debutto del suo programma lo scorso anno con una fase di iniziale e necessario rodaggio, non sta brillando in termini di ascolti. Pertanto, come riporta BubinoBlog, si vocifera che i vertici Rai potrebbero decidere di sostituirla a partire dalla prossima stagione e che avrebbero individuato proprio nella De Girolamo la sua perfetta erede. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma potrebbero aprirsi clamorosi scenari su quella che sarà la prossima stagione televisiva.

